スターバックスは9月2日より、「冷やして、とろり蜜芋」をテーマにした「とろり蜜芋 紅はるか フラペチーノ」と「とろり蜜芋 紅はるか ムース ティー ラテ」を全国のスターバックス(一部店舗を除く)で販売する。

「とろり蜜芋 紅はるか フラペチーノ」「とろり蜜芋 紅はるか ムース ティー ラテ」

「とろり蜜芋 紅はるか フラペチーノ」は濃密な甘みとカリっとした食感を楽しむ一杯

「とろり蜜芋 紅はるか フラペチーノ」(持ち帰り: Tall 687円、店内利用: Tall 700円)は、国産紅はるかを使用した、とろりとなめらかなペーストを主役に、さっぱりとしたミルクベースを合わせた一杯。ひんやりとした飲み心地の中で、冷やした蜜芋ならではの濃密な甘みと、とろけるような口どけを楽しめる。残暑の季節にぴったりの商品に仕上げたという。

ホイップの上には焼き芋風味のソースをかけ、香ばしさをプラス。さらに、焼き芋の表面にあふれた蜜が焼かれて固まった様子をイメージした焼き芋風味のチップをトッピングしている。冷やした蜜芋のとろりとした口どけと、チップのカリっとした食感が重なり合う一杯となっている。

「とろり蜜芋 紅はるか ムース ティー ラテ」は蜜芋と2種類の紅茶が調和

「とろり蜜芋 紅はるか ムース ティー ラテ」(持ち帰り: Tall 628円、店内利用: Tall 640円)は、じっくり冷やした紅はるかの蜜芋ペーストに、ダージリンとアッサムを中心に仕立てたミルクティーを合わせ、さつまいも風味のふわふわムースを重ねたティービバレッジ。まずはムースの軽やかな口あたりを感じ、その後ストローで全体を混ぜることで、蜜芋ペーストの濃密な甘みとティーの華やかな香り、心地よい渋みが調和する。1杯の中で味わいの変化を楽しめる仕立てだ。

冷やした蜜芋の甘さにダージリンの華やかな香りとアッサムのコク深い味わいが調和し、すっきりとしたミルクティーがもたらす余韻も楽しめる。秋へ向かう季節にぴったりの一杯となっている。

冷やして楽しむ「紅はるかと安納芋の焼き蜜芋ケーキ」

紅はるかと安納芋の焼き蜜芋ケーキ

異なる個性を持つ2種類のさつまいもの魅力を一度に味わえる「紅はるかと安納芋の焼き蜜芋ケーキ」(持ち帰り: 530円、店内利用: 540円)も9月2日に登場する。

すっきりと上品な甘さが特長の紅はるかと、蜜のように濃厚でコクのある安納芋を使用。軽やかさとコクが調和した、奥行きのある味わいに仕上げている。このケーキのおすすめは、冷やして味わうこと。冷やすことで、蜜芋ならではのねっとりとなめらかな食感と、さつまいもの濃密な甘みをよりダイレクトに感じられるという。ひんやりとした「冷やしとろり蜜芋」のビバレッジと合わせることで、その余韻がいっそう深まる。

一方、温めると焼きたての蜜芋を思わせるような香りが広がり、とろりとあふれる蜜感や表面の香ばしい飴感が際立つという。その日の気分や合わせるビバレッジに応じて、好みの味わい方を選べる一品となっている。