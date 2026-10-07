ハンバーガーショップ「ゼッテリア」は10月7日より、リニューアルした“てりやきバーガー”3品を販売する。

ゼッテリアの新てりやき

今回は、特製てりやきソースをリニューアル。ゼッテリアこだわりの醤油を2種使用し、爽やかな甘さの国産りんごや、熟成によって旨みを引き出した青森県産の黒にんにくを加えることで、よりコク深く奥行きのある味わいに。新たな特製てりやきソースをパティやチキンにしっかりと絡め、定番の“てりやきバーガー”3品がリニューアルする。

まずは「てりやきビーフバーガー」(440円)。特製てりやきソースをしっかり絡めたビーフ100%のパティと、シャキシャキのレタス、レリッシュなどをふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ一品。程よい酸味のレリッシュが、コク深い特製てりやきソースにアクセントを加えている。

また、「てりやきビーフバーガー」に、店内で焼き上げたぷるぷる食感のたまごをプラスした「たまてりバーガー」(540円)も登場。

さらに、特製てりやきソースが染みた、店内仕込みのサクサクジューシーなチキンと、シャキシャキレタス、程よい酸味のレリッシュをふっくらなめらかなバンズでサンドした「てりやきチキンバーガー」(440円)もラインアップされている。