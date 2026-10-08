テレ東のドラマ『ライフトレード』(10月8日スタート 毎週木曜24:30〜※初回は24:45〜)の記者会見がこのほど、都内で行われ、馬場ふみか、真木よう子、鈴木大河(IMP.)、山崎樹範が登壇した。

  • 山崎樹範

    山崎樹範

真木よう子と共演に「実はずっと緊張してました」　山崎樹範が内心思っていたことを明かす

『ライフトレード』は、電子コミック『ライフトレード〜主婦とキャバ嬢の交換人生〜』(漫画 生駒さくら氏/原作協力 ボヘミアン K氏)を実写ドラマ化。自由奔放ゆえに周囲との軋轢が絶えないキャバクラ嬢・杏子(馬場)と、家族のために自分を押し殺し、抑圧された人生を送る主婦・玲(真木)が、雷に打たれて、心が入れ替わったことをきっかけに大きく変化していく“人生入れ替わりヒューマンドラマ”である。

山崎は撮影現場の雰囲気について、スタッフも含めて仲が良く、「全くストレスを感じることなく、やりやすい現場」と説明。その一方で、妻役の真木との共演については、「今回、相手役でやらせていただいて、お芝居させていただくの初めてなんですけど、そこは実はずっと緊張してました」と打ち明ける。

さらに、「『うわ、真木よう子だ……!』と思って(笑)。(ほかの作品などで)ずっと見てたから」と続けると、馬場も「分かります」と共感。それだけ同業者としても憧れの存在であるため、山崎は「『真木よう子だ……』って気持ちがバレないようにしなきゃって」と、本人には緊張していることを悟られないようにしていたという。

実は過去に真木よう子から挨拶された際にも…

一方の真木は、山崎が緊張していたことには気づいていなかったそうなのだが、過去にドラマの現場で会った記憶があったといい、「その時、私がすごくとんがっていた時期じゃなかったかなと思って。私は『大丈夫かな……?』という緊張がすごくて」と吐露する。

すると山崎は「入れ違いでご挨拶だけさせていただいたんです」と補足しつつ、「僕もその時のことをすごく覚えてるんですけど、とんがってなかったです(笑)。丁寧に挨拶していただきました」とフォロー。その上で、「その時も僕はすごく緊張して。動揺したの覚えてるんです。真木さんからご挨拶してくださったんで、『あわあわあわ……! 山崎です!』ってなったのをすごく覚えてます」と、笑いながら振り返っていた。

ドラマ『ライフトレード』あらすじ

客とのトラブル続きで店をクビになり、帰る家もないキャバクラ嬢の黒瀬杏子(アンコ)。裕福な家庭だが、モラハラ夫と反抗期の娘に怯えて暮らす専業主婦の八代玲(レイ)。違う人生を歩めたら……他人の人生に羨望を抱いた二人は、ある夜雷に打たれ目が覚めると人格が入れ替わっていた!

戸惑いながらも家に帰らずに済むことに安堵するアンコ(玲)と、裕福な家庭を手に入れて喜ぶレイ(杏子)。誰にもバレないように、相手に成り替わって生活することになった正反対の二人。自分自身の人生だとうまくいかないことばかりだったのに、別の人生だと生活が好転しだす。だが、二人にはそれぞれ隠している「秘密」があった……。

山崎樹範、真木よう子との共演で実はずっと緊張「うわ、真木よう子だ…!」　過去に挨拶された際にも「動揺したの覚えてる」
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