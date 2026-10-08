テレ東のドラマ『ライフトレード』(10月8日スタート 毎週木曜24:30〜※初回は24:45〜)の記者会見がこのほど、都内で行われ、馬場ふみか、真木よう子、鈴木大河(IMP.)、山崎樹範が登壇した。

  • 山崎樹範

    山崎樹範

典型的なモラハラ夫を演じる山崎樹範「精一杯、観ていただいた方に嫌われるように」

『ライフトレード』は、電子コミック『ライフトレード〜主婦とキャバ嬢の交換人生〜』(漫画 生駒さくら氏/原作協力 ボヘミアン K氏)を実写ドラマ化。自由奔放ゆえに周囲との軋轢が絶えないキャバクラ嬢・杏子(馬場)と、家族のために自分を押し殺し、抑圧された人生を送る主婦・玲(真木)が、雷に打たれて、心が入れ替わったことをきっかけに大きく変化していく“人生入れ替わりヒューマンドラマ”である。

このドラマで山崎が演じるのは、玲の夫・八代聡一。高収入のエリート税理士だが、玲に対して「お前は妻としても母親としても不合格」と言い放つような典型的なモラハラ夫だ。

原作を読んだ山崎は、「本当に一番嫌だなと思った役が聡一だったので」と率直な印象を明かしつつ、「なかなかこの役を面白いなと思うことはないと思うんですけども、決まったからには精一杯、観ていただいた方に嫌われるように頑張ろうという気持ちで撮影に挑みました」と振り返った。

実際に聡一を演じる際にも、山崎は「本当にモラハラの最低な人なので。普段だったら絶対チョイスしないほうを選択するように、選択肢の中で一番最後にあるやつ(芝居の選択)から取っていくっていうような感じで、お芝居をやってったんですけども」と役作りについて説明。一方、玲の中身が杏子に入れ替わってからは、それまでの玲とは一変するため、「負けないようにやっていこうとずっと意識はしていました」と話した。

真木よう子との罵り合いの芝居を回顧「すごく楽しかったですね」

また、普段演じることの多い役柄とは大きく異なるキャラクターだが、山崎が「そういった意味では、なかなかできない役なんで、正直すごく楽しくやらせていただきましたね。真木さんに、罵倒するようなことって言えないじゃないですか。だから、そういった意味ではいい経験だったと思います」と笑顔を見せると、真木も「やってるほうは楽しかったですよね」と共感。

さらに、山崎は「嫌な罵り合いで、お互いに嫌なワードを言い合うみたいな(笑)。すごく楽しかったですね」と改めて振り返りながら、表情の注目ポイントとしては「温度がないような感じ」を挙げ、真木に対して「全部受け止めていただいて。導いていただいた」と感謝を伝えていた。

ドラマ『ライフトレード』あらすじ

客とのトラブル続きで店をクビになり、帰る家もないキャバクラ嬢の黒瀬杏子(アンコ)。裕福な家庭だが、モラハラ夫と反抗期の娘に怯えて暮らす専業主婦の八代玲(レイ)。違う人生を歩めたら……他人の人生に羨望を抱いた二人は、ある夜雷に打たれ目が覚めると人格が入れ替わっていた!

戸惑いながらも家に帰らずに済むことに安堵するアンコ(玲)と、裕福な家庭を手に入れて喜ぶレイ(杏子)。誰にもバレないように、相手に成り替わって生活することになった正反対の二人。自分自身の人生だとうまくいかないことばかりだったのに、別の人生だと生活が好転しだす。だが、二人にはそれぞれ隠している「秘密」があった……。

「お前は妻としても母親としても不合格」と言い放つような典型的なモラハラ夫…原作を読んで「本当に一番嫌だなと思った役」を演じる上で山崎樹範が意識したこととは　ドラマ『ライフトレード』記者会見
『ポリティカルパン』架空の国を舞台にしたからこそ描ける大胆な社会風刺　随所に登場する“タヌキ”が示す「化かし合い」
山崎樹範、真木よう子との共演で実はずっと緊張「うわ、真木よう子だ…!」　過去に挨拶された際にも「動揺したの覚えてる」
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