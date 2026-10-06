「星野リゾート ネコマ マウンテン」(福島県耶麻郡)は10月1日、「2026-27シーズン券」および「早割リフト券」の販売を開始した。

ネコマ マウンテン

まとめ買いでお得な「3日券・5日券」が新登場

今シーズンより、連続した日程はもちろん1日ずつ分けても使える「3日券」および「5日券」が新たにラインナップに加わる。10月1日～11月3日限定販売の超早割価格では、3日券購入で1枚あたり3,900円、5日券購入で1枚あたり3,800円となり、最大約10%OFFでお得に滑ることができる。シーズン中に自分のペースで消化できるため、週末の旅行や日帰り滑走など、様々なシーンで活用できる。

リフト券 超早割価格

1年中使える特典が満載の「2026-27シーズン券」

超早割期間なら定価の半額で購入できる

シーズンを通して何度も通いたい人には、定価の50%OFFで購入できる「超早割シーズン券」を用意している。年間を通して使える魅力的な特典も用意されている。

シーズン券 超早割価格

【シーズン券特典1】ネコマライフが充実するお得な優待

シーズン券購入者には、ゲレンデ内での滑走やネコマ マウンテンでの滞在を快適にする特典はもちろん、スキー場へ向かう道中や周辺の町でも使える魅力的な特典も満載。スキー場だけでなく道の駅や飲食店をお得に楽しみ、ネコマライフをさらに充実させることができる。

お得に買える同伴者割も

【シーズン券特典2】日本各地のスノートリップを満喫

シーズン券の保有者は、ネコマ マウンテンだけでなく、トマムスキー場(北海道)やMt.T(群馬県、旧天神平スキー場)など、全国10カ所以上の提携スキー場のリフト券が、無料または優待価格で利用可能。また、「OMO7 旭川(おも)by 星野リゾート」(北海道旭川市)や、「界 アルプス」(長野県大町市)をはじめとするスキー場が近くにある施設を中心に、複数の星野リゾートの宿泊施設が最大40%OFFで利用できる特別プランを利用できる。全国各地のスノートリップがお得に楽しめ、スキー・スノーボードライフがさらに充実する。

全国の提携スキー場がお得に滑れる

【シーズン券特典3】1年中使える特典がいっぱい

シーズン券購入者は、全国の星野リゾートでお得に滞在できる限定プランを利用できる。また、オフシーズンのトレーニング施設利用優待をはじめ、会津エリアの日帰り温泉や定番観光地「鶴ヶ城」の天守閣入場券、道の駅や飲食店でのサービスなど、グリーンシーズンも含めて一年中楽しめる特典が満載。