マッチングアプリのキャンペーンに当選、結婚に見放された男女8人がグアムで10日間の旅…「許し」の難しさにフィーチャーしたドラマで桜井真梨子役演じる雛形あきこが意識していたこととは　ドラマ『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』記者会見

テレ東のドラマ『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』(10月7日スタート 毎週水曜日25:00〜)の記者会見がこのほど、都内で行われ、北山宏光、吉谷彩子、石川恋、雛形あきこ、少路勇介、佳久創、萩原聖人らが登壇した。

雛形あきこ

雛形あきこが演じるのは、気丈でお酒好きなバリキャリ・桜井真梨子

『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』は、【その人のすべてを許すことができるのか】をテーマに、男女の恋愛、そして人間における「許し」という難しさにフィーチャーし、心の機微を丁寧に描いたヒューマンドラマ。雛形は、気丈でお酒好きなバリキャリ・桜井真梨子役を演じる。

グアムでオールロケを行うドラマへの出演は初めてだったという雛形。「撮影前もすごく楽しみだったし、撮影中もとても楽しかった」と振り返りながら、最初に脚本を読んだ際には「グアムの素晴らしい景色と……内容はちょっと重くて(笑)。(登場人物たち)皆さんが抱えているもの、10日間の中で起こるドラマがいろいろとあるので、それと景色とのギャップがとても魅力的だなと思った」と明かした。

また、真梨子を演じる上で意識していたこととしては、「この年齢まで重ねてきたキャリア、傍(はた)から見たら満足できるんじゃないかなっていうような感じの役の人が、グアムの10日間に何を求めて来たのかと、どういうふうに変わるのか。この年齢の女性だったら分かるんじゃないかなっていうようなことを思いながら、演じさせてもらいました」と語っていた。

ドラマ『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』あらすじ

マッチングアプリのキャンペーンに当選した、30代から50代の「結婚」に見放された男女8人。初対面の相手と過ごす、グアムでの10日間の旅を通し、彼らはお互いの事情や、自分自身と向き合いながら本物の愛を模索していく。果たして、最後に永遠の愛を誓い合う2人は現れるのか――。

ドラマ『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』予告動画