明るく愛嬌がある性格だが、相手に受け入れられず結婚できない“ある秘密”が…「すごく明るくてエネルギッシュで、自由に見える女性」の役で石川恋が意識した“背景”　ドラマ『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』記者会見

テレ東のドラマ『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』(10月7日スタート 毎週水曜日25:00〜)の記者会見がこのほど、都内で行われ、北山宏光、吉谷彩子、石川恋、雛形あきこ、少路勇介、佳久創、萩原聖人らが登壇した。

石川恋

石川恋が大野愛役を演じる上で意識したこと

『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』は、【その人のすべてを許すことができるのか】をテーマに、男女の恋愛、そして人間における「許し」という難しさにフィーチャーし、心の機微を丁寧に描いたヒューマンドラマ。石川は、明るく愛嬌がある性格だが、ある秘密が相手に受け入れられず結婚できない大野愛役を演じる。

このドラマへの出演が決まった時の心境について、石川は「私もすごくグアムで撮影できることは楽しみにしていました」と回想。

続けて、自身が演じる愛については、「すごく明るくてエネルギッシュで、自由に見える女性なんですけど、それまでに、自分が抱えているものが相手に受け入れられないっていう経験を過去にしてきている」と説明しつつ、「その背景は大切にしながら演じたいと意識していた」と明かした。

さらに、「劇中で、どんな逆境があっても、前に進んでいこうっていう愛の強さに、私自身が一番救われてたように思います」と、自身も役柄から感じたものがあったことを語っていた。

ドラマ『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』あらすじ

マッチングアプリのキャンペーンに当選した、30代から50代の「結婚」に見放された男女8人。初対面の相手と過ごす、グアムでの10日間の旅を通し、彼らはお互いの事情や、自分自身と向き合いながら本物の愛を模索していく。果たして、最後に永遠の愛を誓い合う2人は現れるのか――。

ドラマ『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』予告動画