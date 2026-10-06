パスタ専門店「ジョリーパスタ」は10月6日より、「北イタリア縦断フェア “エミリア=ロマーニャ編”」を開催している。

「北イタリア縦断フェア “エミリア=ロマーニャ編”」では、ボロネーゼ発祥の地である“エミリア=ロマーニャ州”をイメージしたパスタ3品が登場。エミリア=ロマーニャ産の微発泡赤ワイン「ドネリ ランブルスコ」などと一緒に、イタリア気分を心ゆくまで味わえるメニューが並ぶ。

まずは、牛肉100%の挽き肉のゴロっと感を楽しめる「フレッシュモッツァレラときのこのボロネーゼ」(1,485円)。ボロネーゼにフレッシュモッツァレラや舞茸、ひらたけを合わせ、ルッコラとグラナパダーノをあしらったパスタとなっている。牛肉を焼いた際に出た旨みを赤ワインなどで溶かしてソースに加え、フォンドボーやトマトソースなどとともにじっくり煮込んでいる。お肉本来の旨みが溶け込んだ、奥深い味わいに仕上げているという。

ジョリーパスタ「ラグー・アッラ・ボロネーゼ ビアンコ ～白いボロネーゼ～」(1,309円)

続いて、ボロネーゼのコクとカルボナーラの濃厚な味わいを掛け合わせた「ラグー・アッラ・ボロネーゼ ビアンコ ～白いボロネーゼ～」(1,309円)が登場。香味野菜と白ワインで仕上げた白いボロネーゼソースに、生クリームや卵黄などを合わせた風味豊かでコクのあるソースが、旨みのある舞茸やひらたけ、程よい塩味のベーコンとマッチ。トッピングした削りたてのグラナパダーノを絡めていただくのがおすすめ。

さらに、日本と同様に“うなぎ”を食す文化があるエミリア=ロマーニャ州東部の料理に着想を得た「炙りウナギのアーリオ・オーリオ ～レモン風味～」(1,419円)もラインアップ。ガーリックとオイルのシンプルなパスタに、うなぎの白焼きや長ねぎ、スライスレモン、ミニトマトを合わせ、さらに炙りうなぎや香味野菜をトッピングした一皿。お好みでレモンを搾れば、よりさっぱりとした風味を堪能することができる。

また、ボローニャの名物をジョリーパスタ流にアレンジした「ラザニア」(539円)や、ワインのお供にぴったりな「熟成サラミのタリエーレ」(605円)も登場する。