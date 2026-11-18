ファミリーマートは11月24日から、「ドラゴンクエストモンスターズ」シリーズの最新作『ドラゴンクエストモンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』とコラボレーションしたキャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。

コラボ中華まん「スライムまん」がてりやき味で登場

同シリーズでおなじみの「スライム」をかたどった中華まん「スライムまん」(258円)が、ぷにっとかわいい姿で登場。中華まんの中身は、てりやき味。ジューシーな鶏肉に甘辛いてりやきだれを絡めた、寒い季節にぴったりの濃厚な味わいだという。

「スライムまん」に加え、レアなモンスターを再現した「メタルスライムまん」が、ごくまれに店頭のスチーマー(中華まん什器)にあらわれることも。さらに、コラボ中華まん袋も全3種類用意した。

限定オリジナルアクリルキーホルダーがもらえる

対象のアイス2個を同時に購入すると、ファミリーマート限定オリジナルアクリルキーホルダーがその場でもらえるキャンペーンを実施する。

キャンペーン期間は11月24日10時00分～12月7日まで。景品がなくなり次第終了となる。

以下のショーカードがついた商品が対象商品。

対象商品のショーカード

ドラクエ公式グッズがもらえるスタンプ企画

ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入するとスタンプがたまり、スタンプ数に応じて、ファミマポイントや「ドラゴンクエスト」公式グッズが当たる抽選に参加できる。キャンペーン期間は11月24日～12月7日、応募期間は11月24日～12月11日。

中華まんコースでは、スタンプ2個で「ファミマポイント 500円相当」が100名、スタンプ4個で「スライム ぬいぐるみL」が10名に抽選で当たる。

スライム ぬいぐるみL

アイスコースでは、スタンプ2個で「ファミマポイント 500円相当」が100名、スタンプ4個で「ぎゅっとにぎろう!スライムセット」が10名に抽選で当たる。

コラボモンスター「ファミリナイト」がもらえるキャンペーン

さらに、ファミペイを提示して、「中華まんコース」または「アイスコース」に参加すると、ためたスタンプ2個で、同ゲーム内で仲間になるコラボモンスター「ファミリナイト」と交換できるデジタルコードが必ずもらえる。

「ドラゴンクエストふくびき所スペシャル」が登場

同ゲームの発売を記念した限定くじ「ドラゴンクエストふくびき所スペシャル」(790円)が登場。11月28日10時より、全国約10,000店舗で順次発売する。

冬にぴったりな「スライムのほかほかホットサンドメーカー」や「わたぼう ぬいぐるみ 湯たんぽ」、つい集めたくなる「アクリルパネル」や「ピンバッジ」等をラインナップした。

クリアカード付きチップスやバスボールも

「ドラゴンクエストモンスターズ4 チップス うすしお味」(275円)を、11月24日10時から一部店舗で順次発売する。うすしお味のポテトチップスに、ドラゴンクエストモンスターズ4のオリジナルクリアカードがランダムで1枚付いている。カードは全32種で、レアカードはホログラム仕様となる。

「ドラゴンクエストモンスターズ4 チップス うすしお味」(275円)

さらに「ドラゴンクエスト チョコボックス ボックスフィギュアコレクション」(385円)を、11月24日10時から一部店舗で先行発売する。「ドラゴンクエスト」箱入りフィギュア付きチョコビスケットにボールチェーン付きフィギュアが1個付いてくる。フィギュアは全12種。

「ドラゴンクエスト チョコボックス ボックスフィギュアコレクション」(385円)

12月4日には「ドラゴンクエスト バスボール ～スライムの仲間たち編～」(638円)と「ドラゴンクエスト バスボール ～地獄の帝王復活編～」(638円)が全国の一部店舗に登場する。スライムの形の入浴剤からモンスターフィギュアが出てくるバスボール(全6種類)。

「ドラゴンクエスト バスボール ～スライムの仲間たち編～」(638円)

「ドラゴンクエスト バスボール ～地獄の帝王復活編～」(638円)

対象商品の購入で公式グッズが当たるキャンペーン

期間中、ファミリーマートにてPOSAカード「ドラゴンクエストモンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」Nintendo Switch/Nintendo Switch 2ダウンロード版(7,700円)を購入すると抽選で40名に、「プレイステーションストアカード」を10,000円以上購入すると、抽選で20名にドラゴンクエスト公式グッズが当たるキャンペーンを実施する。

キャンペーン期間は11月24日～12月14日、応募期間は11月24日～12月15日。

景品:ドラゴンクエスト メタリックモンスターズギャラリー ～40周年記念バージョン～「スライムたち3種セット」

クレーンゲームにも、ドラクエのプライズが先行登場中

一部店舗で展開中のクレーンゲームにも、ドラクエのプライズ「ドラゴンクエスト AM いつでもいっしょ!むにむにスライム」が先行登場している。料金は1プレイ100円。

「ドラゴンクエスト AM いつでもいっしょ!むにむにスライム」(1プレイ100円)

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