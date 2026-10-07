2026年10月期カンテレ・フジテレビ系全国ネット“火アニバル!!”枠にて、毎週火曜よる11:00より放送中のTVアニメ『超巡！超条先輩』より、ノンクレジットオープニング（M!LK「ザッツ！超常」）と、第2話のサブタイトル・あらすじ・先行カットが解禁された。なお、各配信プラットフォームにて毎週火曜よる11:30～配信中、またTVerでも最新話の1週間見逃し配信を実施している。

ノンクレジットオープニング（M!LK「ザッツ！超常」）映像解禁

軽快な音楽に合わせ、超条巡を始めとした仲間たちが珍宿の様々な場所でダンス。一方では、超巡と犬養の関係性が気になる描写や今後の展開が気になるシーンも描かれた映像だ。

オープニングテーマ

M!LK「ザッツ！超常」

作詞・作曲：山崎あおい

編曲：炭竃智弘

第2話サブタイトル・あらすじ・先行カットを初解禁

第2話のサブタイトル 「猫探し巡査長」「決闘者巡査長」。愛猫家のツンデレJK・尖里リリからの依頼は、迷い猫の捜索。超巡達はサイコメトリーで猫のウ〇コを追うことに!? 催眠術・読心術などを活かした超能力による犯罪捜査が始まる。

(C)沼駿／集英社・超巡！超条先輩製作委員会