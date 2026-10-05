『呪術廻戦』の「創作秘話」を解き明かす大展覧会、そのフィナーレとなる芥見下々『呪術廻戦』完結展を2026年12月25日～2027年1月25日に、東京・新宿の新宿住友ビル 三角広場で開催する。10月5日には、同日から受付を開始するデジタル版「週刊少年ジャンプ」定期購読者限定の特別抽選販売に合わせ、作品最終局面の「深層」部分が明かされる追加展示情報、そして新宿会場限定配付となる新たな来場者特典が公開された。

完結展キービジュアル (C)芥見下々／集英社

追加展示情報

最終開催会場となる完結展では、展示エリア「領域之参」を拡張し、これまでの巡回展で明らかにされていなかった、コミックス28～30巻にあたる作品最終局面の「深層」を解き明かす展示を新たに追加する。主人公・虎杖悠仁と術師達が、両面宿儺に立ち向かう、「人外魔境新宿決戦」の様々なシーンに対し作者がQ&A 形式で追加解説。さらに、本会場で初公開となるネーム・下書き・背景作画など、作者「秘蔵」のデータから、多数展示予定。芥見下々氏が作品最終局面をどのように構想し、アシスタント陣とともに、完成原稿へと仕上げていったのか、その制作過程をより深くたどることができる。

領域之参 連載原稿 総力解説＜拡張エリア＞ (C)芥見下々／集英社 ※画像はイメージです

第248 話 下書き (C)芥見下々／集英社

第249 話 背景画 (C)芥見下々／集英社

第256 話 完成原稿 (C)芥見下々／集英社

第258 話 ネーム (C)芥見下々／集英社

来場者特典

来場者特典として、「完結展記念SPステッカー」を配布する。第4回人気投票(コミックス28巻掲載)でTOP20 入りしたキャラクターを使用した、完結展限定のオリジナルデザインだ。本展覧会チケット(招待券も可)を所持する方1名1入場につき、展示エリア入口にて、全20種の中からランダムで2点を渡す。配付サイズは約54×77mm。

完結展記念SP ステッカー (C)芥見下々／集英社 ※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

チケット・入場料(※日時指定制)

事前抽選販売・一般販売に先駆けて10月5日より、「少年ジャンプ+」または「ゼブラック」のアプリで、デジタル版「週刊少年ジャンプ」を定期購読中の方を対象に、記載の各入場日に設定した優先枠枚数分の特別抽選販売の受付を開始した。

特別抽選販売(デジタル版「週刊少年ジャンプ」定期購読者限定)

入場日:12月25日～12月27日

販売日(抽選受付):10月5日0：00～10月18日23：59

当落発表＆入金期間 10月22日13：00 頃～10月25日21：00

発券開始日:11月21日12：00～

音声ガイド ※全チケットで体験可能

完結展では、チケット料金に、アニメ『呪術廻戦』出演中の榎木淳弥さん(虎杖悠仁役)、諏訪部順一さん(両面宿儺役)による音声ガイドの利用料が含まれている。音声ガイドにはこれまでの内容に、一部コンテンツを追加予定。

グッズ付チケット

完結展限定の予約グッズが登場。本チケット1枚につき、1名の入場と、予約グッズ「連載完結【第271 話これから】アクリルジオラマ」1点の引き換えの両方を行うことができる。(別途、入場券購入の必要はない。予約グッズの引き換えは会場にて行う)。なお、「グッズ付」区分のチケットは数量限定です。所定の枚数に達し次第、全ての入場回で販売終了となる。

販売方法

本展覧会は日時指定制。チケット購入時に入場回(日にち＋時間帯)の指定が必要。

チケットはイープラスで販売する。展覧会場でのチケット販売は行わない。

本展覧会の入場チケットは、イープラスで販売する紙のチケットのみ。予めファミリーマートで発券の上来場のこと。

チケットは入場回ごとに販売上限数があり、完売になる場合がある。

販売上限数に達しない場合、ご来場当日でもチケットを購入できるが、いずれの入場回も入場開始時刻になり次第、販売終了となる。

券種

入場券 一般:2,200 円(税込)

入場券 中学・高校生:1,600 円(税込)

入場券 4 歳～小学生:1,000 円(税込)

グッズ付入場券:4,600 円(税込・数量限定)

※障がい者手帳をお持ちの場合でも、入場にはチケットの購入が必要。但し、障がい者手帳とチケットの両方をお持ちの方1名を介助するために、18歳以上の方1名が「介助者」として、無料同伴入場することができる。

※無料同伴入場される方への来場者特典のお渡しはない。また、公式ショップにて商品購入もできない。

※音声ガイドを利用しない場合においても、入場料の変更(部分的な返金対応等)は行わない。

今後の販売スケジュール

本展覧会では、段階別にチケットの販売を行う。また、入場希望の集中が予想される一部の日程については抽選販売を実施する。

事前抽選販売

入場日:12月25日～2027年1月11日

販売日(抽選受付):10月26日10：00～11月8日23：59

当落発表＆入金期間:11月12日13：00 頃～11月15日21：00

発券開始日:11月21日12：00～

一般販売

入場日:12月25日～2027年1月25日

販売日:11月21日12：00～ 先着順

※先着順販売のため、所定の上限枚数に達した場合は販売終了。

※各種抽選販売の対象日程は、一般販売の発売時点でチケットが完売(一般販売なし)となる場合がある。

開催概要

展覧会名：芥見下々『呪術廻戦』完結展

会場：新宿住友ビル 三角広場

会場住所：東京都新宿区西新宿2-6-1

アクセス：都営大江戸線「都庁前」駅直結

東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅徒歩4分、JR 線他「新宿」駅徒歩8分

会期：2026年12月25日～2027年1月25日(※2027年1月1日は休業)

営業時間：10：00～20：00(19：30 最終入場)

主催：呪術廻戦展プロジェクト委員会

企画協力：週刊少年ジャンプ編集部

協賛：TOPPAN クロレ、イープラス

協力：住友不動産

(C)芥見下々／集英社