漫画家の冨樫義博氏が自身のXを更新。心身の不調が重なっていることを明かし、現在受けている依頼を最後に、今後は締切のある仕事の依頼をすべて断り、自身の原稿作成を優先する意向を示した。

心身の不調が重なり、現在お受けしている依頼を最後に、今後は締切がある仕事の依頼を全てお断りして自身の原稿作成を優先する事にしました。 原稿作成が再開しましたら又こちらで 発表します。(@Un4v5s8bgsVk9Xp)

この発表にファンからは、「ハンターハンターを描いてくれて本当にありがとうございます」「心身を最優先にしてください」「世界はハンターハンターのコミックを一番求めている」「冨樫先生いつもありがとう」「ハンターハンターにBETでお願いします」と冨樫氏の心身を心配する声が多数寄せられている。

冨樫氏は、『幽☆遊☆白書』『レベルE』『HUNTER×HUNTER』などを手がけてきた漫画家。『HUNTER×HUNTER』は、長年休載となっていたが、2024年10月7日発売の『週刊少年ジャンプ』45号で連載を再開し、同年12月9日発売の2025年2号まで掲載。その後、2026年6月29日発売の『週刊少年ジャンプ』31号から同年41号まで、約1年6カ月ぶりに10話が連続掲載された。次回の掲載時期については、現時点で発表されていない。