UTAが「本当に爆発的な演技力を持っている」と語る俳優とは「その2人の間でどういったマジックが起きるかっていうのも、個人的にもすごく楽しみにしてました」

テレ東のドラマ『赤灯えれじい』(10月8日スタート 毎週木曜24:00〜24:30)の記者会見がこのほど、都内で行われ、黒崎煌代、鳴海唯、UTA、鈴木紗理奈、木村祐一が登壇。進行を竹崎由佳アナウンサー(※「崎」は「たつさき」)が担当した。

UTA

黒崎煌代と鳴海唯にUTAが抱く印象「爆発的な演技力を持っているお二人」

『赤灯えれじい』は、きらたかし氏による同名コミックを実写ドラマ化。根っからのヘタレな主人公・柳川智史(サトシ)を黒崎、金髪のヤンキー女・秋山智子(チーコ)を鳴海が演じ、正反対な二人による不器用な純愛が描かれる。UTAは、チーコの元恋人で行方不明中の謎多き男・矢間勇作(ユーサク)役を演じる。

原作を読んだUTAは、「笑いが止まらない」という面白さに加え、「こんなにも真っ直ぐなキャラクターを通じて描かれてるストーリーっていうのが、読んでるだけでとても気持ちよくなる」と感じたそう。

また、物語の舞台が大阪で、自身は関東出身であるため、「まずは関西弁だったりとか、大阪人の空気みたいなものに、ちゃんと自分も染まれるのかなっていうのがすごくチャレンジではあった」と振り返りつつ、ダブル主演の黒崎と鳴海について、「本当に爆発的な演技力を持っているお二人なので、その2人の間でどういったマジックが起きるかっていうのも、個人的にもすごく楽しみにしてました」と話した。

関西出身の黒崎煌代と鳴海唯もUTAの関西弁に太鼓判

今回が人生初の民放ドラマ出演となるUTA。オファーを受けた際にも、「(俳優としての作品への出演は)自分にとっても2作品目になるので、いきなり関西弁できるかなっていう不安がすごく大きかったんですけど」と、関西弁への不安があったという。

それでも「やるしかないですよね」と腹をくくり、関西弁の指導を受けながら役作りを行い、「アクセントだったりとか、本当に新しい言語を学ぶかのように毎日その録音を聞いて、何度も繰り返すっていう、練習の毎日でしたね」と回想する。

撮影現場では、監督から突然、関西弁でのアドリブを求められることもあったそうで、「不安はあったんですけど、でも耳はいいほうだと思うので、ちゃんと最後できたと思う」と手応えを口に。その一方で、「関西の人に観ていただいた時、ちょっと緊張はあるんですけど」と吐露するが、UTAの関西弁については、関西出身の黒崎と鳴海も「大丈夫です。めちゃめちゃいい感じ!」と太鼓判を押していた。

ドラマ『赤灯えれじい』イントロダクション

実家暮らしで自堕落な日々を送る、無職のヘタレ男・サトシ(黒崎煌代)。地元の不良に金をせびられる情けない毎日を過ごすなか、そんな日々から抜け出そうと、交通誘導のバイトを始める。理不尽な運転手たちに馬鹿にされながら、赤灯を振る現場で出会ったのは、自分とは正反対の金髪で喧嘩っ早いヤンキー女・チーコ(鳴海唯)だった。

「謝るくらいやったら、ちっとは根性見せてみいや」――

気が強いチーコに最初はビビり倒すサトシだったが、心優しい一面を知るうちにどんどん心を奪われていく。やがて、ヘタレなりに彼女を守ろうと奮闘し始めるサトシ。その真っ直ぐな想いは、チーコにとっても次第にかけがえのないものになっていき……。人情と風情あふれる大阪を舞台に、最高に不器用で愛おしい凸凹カップルの純愛ストーリーが幕を開ける。