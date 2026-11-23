東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『元カレの猫を、預かりまして。2』が、12月12日・19日(23:40～24:35)に放送される。

柏木由紀主演、菊池桃子の出演も決定

主人公・柴田まさきを柏木由紀が演じ、今年3月に2週連続で放送されたドラマ『元カレの猫を、預かりまして。』。今作でも、年下イケメン彼氏の矢代篤(甲斐翔真)、大学時代からの後輩で現在は部下の小松安奈(小島藤子)、同期で元祖・元カレの玉川壮一郎(浜野謙太)、そしてミスコン出身の総務部員・橘彩華(石川翔鈴)らが登場するほか、関西弁で本音を突いてくるブサイク猫・ヨミチの声は、今回も浪川大輔が務める。そして今回、まさきの母親・柴田なおみ役に菊池桃子の出演が決定した。

柏木由紀、菊池桃子、浪川大輔のコメントは以下の通り。

柏木由紀コメント

Q パート2のお話を聞いた時の率直な感想を教えてください。

「えーっ!」って、嬉しさと驚きでびっくりしました。自分が“続編”というものをやったことがなかったので、撮影前に前回の自分の映像をもう一回見返して思い出したりしました。まさきの衣装を着たり、ヨミチに会うと、一瞬で“まさきってこういう人だ”というのが降りてきて。前回よりもかなり楽しみながら撮影しています。

Ｑ共演者の方との再会はいかがでしたか。

「久しぶり」ってドラマの現場で挨拶を交わすことも今までなかったので、それもすごく嬉しいですね。前回は一人のシーンが多くて、ずっとヨミチと喋っていたのですが、今回は他の出演者の方とのシーンもあって、ドラマ以外のことも話したりして、すごく和気あいあいと撮影が進んでいます。

Ｑヨミチとの再会はいかがでしたか。

半年しか経っていないんですけれど、すごく食べるみたいで、明らかに大きくなっていました。急遽セリフに「あんたちょっと太ったんだからさ」って追加したくらいです(笑)。何となく覚えていてくれてるのかわからないんですが、すぐに懐いてくれたのと、本当にお芝居をする猫なので、ずっと感心しています。

Ｑ今回、菊池桃子さんが母親役として登場します。

本当にびっくりしました。台本をいただいた時に、今回はすごくお母さんとのやりとりがあるなと思っていたのですが、「菊池桃子さんに決まりました」と聞いて、本当にパート2が決まった時と同じ位、「えーっ!」って。大先輩で憧れの方なので、すごく嬉しい反面、緊張もしています。お会いしたらとても優しい方で、この後、結構ひどいことを言うシーンがあるので、「言えるかな?」って少し不安です。

Ｑ視聴者の皆様にメッセージお願いします。

このドラマは、何か頑張ってる方とか、日常にちょっと疲れたなって思ってる方に、すごく優しく背中を押してくれるような、まさに“癒し系・もふもふラブコメディ”です。肩の力を抜いて見ていたら、「明日ちょっと頑張ってみようかな」と思えるような、そんな作品なので、是非、土曜の夜にゆっくりのんびりと見ていただけたら嬉しいなと思います。

菊池桃子コメント

Q 出演の話を聞いた時の率直な感想を聞かせてください。

柏木由紀さんとは、お芝居で共演してみたかったので、すごく嬉しいなと思いました。

Q まさきの母親・なおみの役どころを教えてください。

私も実生活で子育てをしてきましたが、「お母さんってこうだよな」という、母の悩みがリアルに描かれていて、多くの方々に共感いただけると思っています。

Q ここまで演じられての感想を教えてください。

一人でのシーンを撮影したのですが、お母さんが日常で家族のことを思って一人で何かをしている時間は、実はすごくたくさんあって。それが楽しそうに映っていればいいなと思いながら演じていました。

Ｑ柏木さんの印象を聞かせてください。

お会いする前はすごく柔らかい空気感を持っていて、でもきっと芯の部分がしっかりしているんだろうなという印象でした。もし同世代だったら友達になれるタイプの方だと勝手に想像していました。そんな柏木さんとの共演は、とても楽しみです。

Ｑ猫のヨミチとの撮影現場はいかがですか？

上手にお芝居をするので、びっくりしています。過去の経験ですと、動物の撮影現場はどうしても時間がかかると思っていましたが、本当に優秀な猫ちゃんです。

Ｑ視聴者の皆様にメッセージをお願いします。

人の悩みをまさか猫ちゃんがアドバイスして解決してくれる。しかもすごく達観した素敵な言葉が出てきますので、ぜひお楽しみください。柏木さんとの母娘のシーンにもご注目ください。

浪川大輔

Q 第2弾放送決定を聞いての感想を教えてください。

なんと! 第二弾! それもこんなに早く! 皆様の応援のおかげでございます! ありがとうございます!

Q 第2弾では、まさきにとってヨミチはどんな存在になりますか?

ヨミチが喋る猫というのにビックリする展開から相談相手に。猫独特の観点から深層心理をググッと突く言葉を放ったり、新しく登場する人物も個性豊かでパワーアップしております。

Q ヨミチからメッセージをお願いします。

ヨミチから覚えて欲しいことがあるそうです。カリカリもええけど、トロトロも最高や。放送を忘れずに観たってや〜。

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