フジテレビ系バラエティ番組『ぽかぽか』(毎週月～金曜11:47～)が、30日に放送1000回を迎える。これを記念し、きょう23日から27日までの5日間、「もうすぐ1000回っぽい! みてくれてサンキュー! 1000キュー! ウィーク」と題した特別企画を展開。番組の名物企画に視聴者が挑戦するほか、龍玄とし(Toshl)、指原莉乃、≠ME、アンタッチャブル、あの、宮根誠司、坂上忍らゲストが連日登場する。

『ぽかぽか』名物企画に視聴者が生挑戦

2023年1月9日にスタートした『ぽかぽか』。フジテレビ本社7階「ぽかぽかパーク」から、MCのハライチ(岩井勇気、澤部佑)と神田愛花が、曜日ごとのレギュラー陣やゲストとともに、さまざまな企画を生放送で届けてきた。

11月30日に放送1000回を達成することを記念し、同日の特番『ぽかぽか 1000回SP』では、全曜日のレギュラーメンバーが一堂に会する。その詳細発表に先駆け、23日から27日までの1週間は、スペシャル企画満載の生放送を展開する。

今回のテーマは「感謝の気持ちを伝える視聴者参加企画」。出演者とスタッフの「記念すべき1000回目の放送を、日頃より番組を応援してくれている視聴者と一緒に盛り上げたい」という思いから、番組の名物企画への挑戦者を一般募集。選ばれた視聴者が「ぽかぽかパーク」に集まり、生放送でチャレンジするという番組初の試みが実現する。

23日は「ストーンを投げて写真を見抜け! ぽかぽカーリング2026」、24日は「語彙力で戦え! 無限ドレミの歌ゲーム」、25日は「一文字でお題を伝えろ!! 超超超超いい漢字」、26日は「頑張るKEY TO LIT! 工場クイズ 何を作ってるでしょう～!?」、27日は「毛蟹UFOキャッチャー」を実施する。

さらに、看板企画「牛肉ぴったんこチャレンジ」にも、23日から27日までの各日と、30日の「1000回SP」で視聴者が挑戦。これまで数々のゲストが奮闘してきた名物企画で、番組ファンがどんな結果を残すのか注目だ。

指原莉乃＆≠ME、宮根誠司＆坂上忍ら豪華ゲスト登場

記念ウィークを盛り上げるゲストにも注目だ。

初日の23日にはアーティストの龍玄とし(Toshl)が登場。24日には指原莉乃と、指原がプロデュースするアイドルグループ・≠MEから櫻井もも、冨田菜々風が出演する。

26日はアンタッチャブル(山崎弘也、柴田英嗣)とあの、27日は宮根誠司と坂上忍がゲスト出演。ハライチや神田ら『ぽかぽか』メンバーとのトークを繰り広げる。

「みんなの“楽しい”が集まる場所」を合言葉に、平日昼の生放送を続けてきた『ぽかぽか』。約4年にわたる歩みの節目となる放送1000回を前に、視聴者とともに盛り上がる特別な1週間となりそうだ。