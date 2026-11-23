「こどもたちが自由に遊んで本も読める森のオアシスを作ってあげたい」――SixTONESのジェシーが、23日放送の日本テレビ系『有吉ゼミ』2時間SP(19:00～21:00 ※一部地域除く)で、地元・立川市の幼稚園を大改造。助っ人として福士蒼汰も登場し、「工作は図工以来かも」と苦戦しながらDIYに挑戦する。

ジェシー、地元・立川の幼稚園を「森のオアシス」に

今回の「ジェシーの月曜大工」で訪れるのは、1961年に設立された立川市のこばと幼稚園。中学校まで立川で育ったジェシーが、地元への恩返しを込めて、幼稚園の大改造に挑む。

幼稚園が抱える悩みは、子どもたちが自由に過ごせるはずの12畳のフリースペースが、荷物置き場になってしまっていること。季節ごとの保育用品や行事で使うものなどが場所を取り、子どもたちが安心して過ごせるスペースが少なくなっていた。

そこでジェシーは「立川は自然も多く幼稚園からも森が見えるので、オアシスのような図書館をつくりたい」と構想。「こどもたちが自由に遊んで本も読める森のオアシスを作ってあげたい」と意気込み、収納力と遊び心を兼ね備えた空間づくりに取りかかる。

湖をイメージした本棚など、周囲の自然を取り入れたデザインで、子どもたちが癒やされる図書館を目指していく。

福士蒼汰「工作は図工以来かも」とDIYに苦戦

そんなジェシーのもとに、ドラマ撮影中の福士蒼汰が助っ人として登場する。

福士は「工作は図工以来かも」と苦戦しながらも、ジェシーに教わり、見よう見まねでDIYに挑戦。普段のドラマで見せるクールな役柄とはひと味違う、子どもたちのために汗を流しながら奮闘する姿を披露する。

これまで数々のリフォームに取り組んできたジェシーだが、今回は史上最大級の難関が待ち受けるという。果たして、荷物で埋まっていたフリースペースを、子どもたちが自由に遊び、本にも親しめる「森の図書館」に生まれ変わらせることができるのか。

なお、今回の2時間SPでは「ギャル曽根VS大食いアスリートで完食祭り！」も放送される。

【編集部MEMO】

ジェシー

アイドルグループ・SixTONESのメンバー。中学校まで東京都立川市で育つ。日本テレビ系バラエティ番組『有吉ゼミ』では、ヒロミのリフォーム企画で経験を積み、「ジェシーの月曜大工」でDIYの腕前を披露している。

(C)日テレ