ワタミは、居酒屋ブランド「ミライザカ」および「三代目鳥メロ」にて、2026年9月16日(水)より開催しているアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』とのコラボキャンペーンにおいて、コラボメニューの累計販売数が発売から1週間で10,000杯を突破したことを発表した。

キャンペーン開始以降、作品ファンによる限定ノベルティ「オリジナルアクリルマドラー」の収集をはじめ、コラボドリンクと店舗の定番メニューを一緒に楽しむなど、作品ファンから既存の来店者まで幅広い客層を招き、販売も好調に推移している。本キャンペーンは、2026年10月29日(木)まで全国の対象店舗にて開催されている。

『北斗の拳』は、1983年から1988年まで「週刊少年ジャンプ」(集英社刊)に連載された、原作・武論尊、漫画・原哲夫による人気作品。累計発行部数は1億部を超え、原作世代のみならず幅広い層に人気の作品で、2026年4月からはアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』の配信・放送も開始するなど、作品への注目が改めて高まっている。

「世紀末酒場 お前はもう飲んでいる！」では、ケンシロウやラオウ、トキ、レイ、ユリアなど作品を彩る名キャラクターや必殺技、名台詞をモチーフにしたコラボメニューをドリンクを中心に全12種類(アルコール8種類、ノンアルコール3種類、デザート1種)とりそろえ、さらに各ドリンクにはノベルティとして全9種類のキャラクターマドラーが付いてくる。口の中で弾けるパチパチキャンディが北斗百裂拳の衝撃を演出するケンシロウイメージの「あたたたたたーっ!!北斗百裂拳サワー」や、メガサイズの“拳王サイズ”へも変更可能なラオウイメージの「我が生姜い(生涯)に一片の悔い無しサワー」など、遊び心のあるネーミングと食体験を通じて、普段居酒屋を利用しないアニメファンも楽しめる内容のキャンペーンとなっている。

さらに、「伝承者(レシート)応募キャンペーン」と題し、対象期間中に3,000円(税込)以上飲食したレシートを専用はがきに貼って応募すると、限定オリジナルコラボグッズ「墨絵風コラボTシャツ」「オリジナルアクリルブロック」「お前はもう飲んでいるジョッキ」の3種を抽選でプレゼントされる。各詳細は特設サイトにて。

(C)武論尊・原哲夫/コアミックス、「北斗の拳」制作委員会