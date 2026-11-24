SANKYOは、全国3会場にて2026年11月14日(土)から11月29日(日)の期間、同社遊技機「Lパチスロ 彼女、お借りします」をモチーフとした、ポップアップストアを開催している。
『彼女、お借りします』ファンはもちろん、今現在、「Lパチスロ 彼女、お借りします」を楽しんでいるパチスロファンも、『彼女、お借りします』の魅力と楽しさを体験できる内容となっている。また、東京会場では、「Lパチスロ 彼女、お借りします」の実機が展示予定となっている。
「Lパチスロ 彼女、お借りします」ポップアップストア取り扱い商品一覧
「Lパチスロ 彼女、お借りします」ポップアップストア 概要
【開催期間(3会場共通)】
2026年11月14日(土)から11月29日(日)
【開催場所(東京)】
東京・AKIHABARAゲーマーズ本店 7階
【開催場所(大阪)】
大阪・ゲーマーズなんば店
【開催場所(名古屋)】
愛知・ゲーマーズ名古屋店
■「Lパチスロ 彼女、お借りします」ポップアップストアイベント内容
・「Lパチスロ 彼女、お借りします」モチーフ新商品の先行販売
・「Lパチスロ 彼女、お借りします」の実機展示(東京のみ)
【購入特典】
期間中に会場内にて「Lパチスロ 彼女、お借りします」対象商品を購入・予約内金3,000円(税込)毎に、ブロマイド(全4種)が1枚ランダムでプレゼントされる。
※ブロマイドはランダムで1枚の配布で、絵柄は選べない。
※特典はなくなり次第終了となる。