SANKYOは、全国3会場にて2026年11月14日(土)から11月29日(日)の期間、同社遊技機「Lパチスロ 彼女、お借りします」をモチーフとした、ポップアップストアを開催している。

『彼女、お借りします』ファンはもちろん、今現在、「Lパチスロ 彼女、お借りします」を楽しんでいるパチスロファンも、『彼女、お借りします』の魅力と楽しさを体験できる内容となっている。また、東京会場では、「Lパチスロ 彼女、お借りします」の実機が展示予定となっている。

「Lパチスロ 彼女、お借りします」ポップアップストア取り扱い商品一覧

「Lパチスロ 彼女、お借りします」ポップアップストア 概要

【開催期間(3会場共通)】

2026年11月14日(土)から11月29日(日)



【開催場所(東京)】

東京・AKIHABARAゲーマーズ本店 7階

【開催場所(大阪)】

大阪・ゲーマーズなんば店

【開催場所(名古屋)】

愛知・ゲーマーズ名古屋店

■「Lパチスロ 彼女、お借りします」ポップアップストアイベント内容

・「Lパチスロ 彼女、お借りします」モチーフ新商品の先行販売

・「Lパチスロ 彼女、お借りします」の実機展示(東京のみ)

【購入特典】

期間中に会場内にて「Lパチスロ 彼女、お借りします」対象商品を購入・予約内金3,000円(税込)毎に、ブロマイド(全4種)が1枚ランダムでプレゼントされる。

※ブロマイドはランダムで1枚の配布で、絵柄は選べない。

※特典はなくなり次第終了となる。