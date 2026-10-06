■「PS:JAPAN2026」決勝大会について

全国合計21カ所で行われた「全国ブロック予選」(2026年8月3日～28日)、東京都と大阪府の2会場で行われた「東西大型予選」(2026年8月18日)、実機シミュレーターが遊べるパチンコ・パチスロアプリ『スロパチスピリット』((C) CommSeed Corporation）とPS:JAPANによるコラボで行われた「特別コラボ予選」(2026年8月23日、24日)、の異なる3つの予選大会には、総勢1,553チーム(5,144名)が参加エントリーし、勝ち抜いた2人から5人のチーム編成の全23チーム、約80人が決勝進出へと駒を進めた。

本大会は学遊連OBである中村ターリック・鈴木康太の両名がプロデューサー／ディレクターを担って大会設計を行い、現役の学生職員が主体となって全体を創り上げた。競技内容や予選ルール、LPデザインや集客方法など、細部に至るまで「若年層が考えた若年層のための大会」を徹底し、過去最多の5,144名というエントリー数を獲得した。

決勝大会では本大会のキャッチコピーでもある「この夏、勝つのはヒキが、強いヤツ」に基づいた競技を2日間にわたり実施し、23チームの中から「ヒキ」を制したのは、特別コラボ予選を勝ち抜いてきた東京都と埼玉県に在住する「優勝金保留」チームが、見事チャンピオンに輝いた。優勝チームには閉会式にてトロフィー授与のほか、返済不要の奨学金が贈呈された。また表彰式では「PS:JAPAN2026」公式スペシャルサポーターのレジスタンスりょつさん、野口さんがMCを務め、選手の健闘を称えた。

「PS:JAPAN2026」総合優勝チーム「優勝金保留」コメント

◎馬場圭太郎さんのコメント

サークルのパチ仲間とノリで参加したこの大会でまさか自分達が優勝できるとは思いませんでした。今までヒキだけで成り上がる大会は本当に初めての経験で、とても気軽に応募することができました。今まで熱くなれた経験がとても少ない自分でも、パチンコ・パチスロとしっかり向き合って熱くなることができ、これこそが今の私たち大学生に必要な情熱なのだと思います。大学生活に一味の熱を加えたいみなさん、優勝をする、しないに関わらずチームみんなで最高にアガれるので、是非大会への出場ボタンを押してみてほしいです。

◎春原亮介さんのコメント

このチームはサークルの先輩2人と後輩2人のチームで普段からよく遊ぶメンツです。今回の大会も後輩から〆切10分前に電話かかってくるような感じで緩くやってました。予選ではホールに行く大会は誰もプラスにならない、負け続きでほぼ諦めてました。しかしアプリ予選で1人バイト他３人はドライブしててほぼオートでぶん回してたら大当たりの回数が爆伸びして気づいたら決勝の舞台でした。決勝では全部門で一位のスコアを獲得して優勝しました！この大会を通じて4人の仲はさらに深まりました。とてもいい大会だったなと感じます！自分たちは来年も出る予定です。また優勝できるよう、頑張りたいと思います！

◎常田恭さんのコメント

アプリ予選という参加しやすい形式の予選で決勝進出が決まり、決勝でも初日1000ptの満点、2日目も1ステージ目突破、2ステージ目500ptの最大点数で突破し最終ステージの出玉勝負へ進出。狙っていた『e東京喰種』が第2ステージに手こずったことによって打てずに、最近アニメを見て好きになったという理由から『e無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』を選び、チームでの差玉数が24000程まで伸ばすことに成功しました。東西予選やブロック予選で何も起こせなかった我々が、本番で大きく勝つことができたのは今回の大会の引きが強いやつが勝つというコンセプトのおかげだと思います。正直パチンコスロットはあまり詳しくなく、運だけで勝ったチームですが、とても楽しい大会期間になりました。ありがとうございました。

◎宮沢望さんのコメント

正直なところ、大会にエントリーした時点では決勝に進出できるとも思っていませんでした。とにかく無料で参加できるので、楽しむことだけ考えて参加していたらまさかの決勝に進み、しまいには優勝までしてしまい驚いております。楽しい大会を開催してくださった全ての関係者と、一緒に大会を盛り上げていただいた競技者の皆様に感謝しております。ありがとうございました。

◎全日本学生遊技連盟 学生代表 有村颯太のコメント

この大会に参加してくださった全国の学生の皆さん。そして、開催にあたり多大なるご支援・ご協力をいただいたホール、メーカー、業界関係のみなさま、他多くの企業様、さらに、今日まで大会をつくり上げてくれた学生職員のみんな、本当にありがとうございました。この場所で新しい仲間と出会い、一人でも多くの学生を中心に僕らの同世代たちに「パチンコ・パチスロって面白い」「この業界って面白い」と感じてもらうこと。それこそが僕たちの開催する意味であり、一番の喜びです。学遊連の学生代表は、常に現役の学生が務め、世代と共に代々その想いのバトンを引き継いでいく体制をとっています。その例に漏れず、私、有村も今年度限りで代表のバトンを次世代へ渡すこととなります。この想いを次の世代へ繋ぎ、僕たちの活動がこれから先業界にとってなくてはならないものになることを学生職員一同、心から願っております。

「PS:JAPAN2026」詳細

【エントリー数】

エントリー総数：1,553チーム／5,144人

【決勝大会 実施競技】

第1競技：フォーチュンバトル -50%の壁を超えろ!-

第2競技：PSトライアスロンバトル -頂まで駆け上がれ!-

【決勝大会 結果】

総合1位：「優勝金保留」獲得ポイント：8,449pt

総合2位：「111万の記憶」獲得ポイント：7,724pt

総合3位：「横浜甲鉄城」獲得ポイント：5,605pt

主催：一般社団法人全日本学生遊技連盟

後援：一般社団法人ぱちんこ広告協議会