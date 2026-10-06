ブルボンは10月6日、「贅沢ルマンド北海道ミルク」を、全国のコンビニエンスストアや量販店、ドラッグストアなどで発売した。
同商品は、生地とクリームの双方に北海道産乳製品を使用した「贅沢ルマンド」シリーズの新作。北海道産生乳の生クリームやバターを練り込んで焼きあげたクレープ生地を幾重にも折り重ね、北海道産にこだわった乳製品配合のミルククリームでコーティングした。濃厚なミルクのコクとサクサクとした軽やかな食感を同時に楽しめる。
価格はオープン。
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