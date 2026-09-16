ブルボンは9月15日、網目状に加工したポテトチップス"ガチじゃが"シリーズの新商品「ガチじゃが魅惑の醤油マヨ風味」を、期間限定にて全国の量販店やドラッグストアなどで発売した。

ガチじゃが魅惑の醤油マヨ風味

同商品は、厚みがありながらも噛み砕きやすい独自の噛み心地と食べ応えにこだわった。香ばしい醤油のうま味にほんのり酸味が効いたまろやかなマヨネーズ風味を組み合わせ、コクのある味わいに仕上げている。

価格はオープン。