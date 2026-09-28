ブルボンは9月22日、「やみ～つ」を、全国のコンビニエンスストアや量販店などで発売した。
同商品は、しっとりとしたチョコレートケーキ生地をまろやかなチョコレートでコーティングした商品で、チョコたっぷりのおいしさを楽しめる。甘いものを存分に味わいたい時にぴったりな、満足感のあるチョコスイーツに仕上げた。
価格はオープン。
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