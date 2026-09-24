モントワールは9月28日、ザクザク食感が特徴のチョコ風味お米スナック「カリパクッ ライススナック」を全国のスーパーやドラッグストアなどで発売する。

カリパクッ ライススナック

同商品は、一口サイズのあげせんにチョコ風味のコーティングを施した65g入りのスナック。軽やかなチョコの風味とお米本来の甘さが絶妙に調和した味わいを楽しめる。

価格はオープン。