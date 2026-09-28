ブルボンは9月29日、「バウンシーグミシャインマスカット味」を、全国のコンビニエンスストアや量販店などで発売する。
同商品は、噛み応えが特徴のハード系グミで、シャインマスカット味のグミに大粒のパウダーをまとわせている。グミの弾力と大粒パウダーの食感が独特の噛み応えを生み出し、噛むたびにフルーティーな味わいが広がる商品に仕上げた。
価格はオープン。
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