ファミリーマートは10月13日、8年ぶりに刷新したホイップクリームと新たにブレンドした生クリームの総称「無限クリーム」を使ったスイーツを全国のファミリーマート約1万6,500店で展開する。新商品2品とリニューアル4品の計6品を順次発売する。

「無限クリーム」は、濃厚な味わいとなめらかなくちどけを両立することを目指して開発したクリーム。10月13日には「クリームたっぷり! ダブルシュー」(199円)をリニューアルするほか、新商品の「生クリームロールケーキ」(213円)と「ほぼクリームのケーキ」(248円)を発売する。

「生クリームロールケーキ」は北海道生クリームを使った「無限生クリーム」を100%使用。「ほぼクリームのケーキ」は、「無限クリーム」のホイップクリームと北海道生クリームの2種類を組み合わせている。

10月20日には、「ダブルクリームエクレア」(298円)、「クリームに溺れるとろけるプリン」(248円)、「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」(270円)の3品もリニューアルして発売する。いずれも「無限クリーム」のホイップクリームを使用する。

また、10月13日～19日の1週間限定で、「クリームたっぷり! ダブルシュー」のホイップクリームを、10月20日以降に販売する商品と比べて30%増量する。なくなり次第終了となる。

さらに、「ファミマルSweets」のデザート1個購入につき、メッセージカード「ファミレター」を1枚無料で配布。「今日もお疲れ様」「ありがとね」「食べないでね」など10種類を用意する。