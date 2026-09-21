9月も終盤。9月23日は「秋分の日」で、本格的な秋の訪れとなります。この時期に楽しみなのが、たとえばサツマイモやクリなどの秋の実り。身近なコンビニの店頭にも、様々なおいものデザートが登場しています。

2026年9月の新作5品まとめ(9月22日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで9月22日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年9月のスイーツ新商品まとめ

キャラメル香る仕立ての紅はるかのクロワッサン、天面に紅はるかのダイスをトッピングしたスイートポテトケーキ、お芋クリームを詰めたザクほろ食感のクッキーシュークリーム、天面にキャラメルソースをかけたおいものカヌレ人気アイスシリーズ「たべる牧場」のやきいも味など、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「キャラメル香るおいものクロワッサン（紅はるか）」(185円)

価格 : 185円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

紅はるかを味わえるクロワッサン。紅はるかの芋あんを使用した芋ホイップと、キャラメルクリームをサンドしました。

「紅はるかのスイートポテトケーキ ～テリーヌ仕立て～」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

お芋本来の風味豊かなねっとり食感が特徴のスイートポテトケーキ。「紅はるか」のペーストを使用したなめらかな食感のスイートポテトとコクのあるさつま芋テリーヌの2層仕立てです。天面に紅はるかのダイスをトッピングしました。

［数量限定］

「ザクほろシュー（お芋クリーム）」(254円)

価格 : 254円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

お芋クリームで味わうクッキーシュークリーム。ザクほろ食感のシューパフの中に、紅はるかを使用したお芋カスタードとホイップクリームを詰めました。

「おいものカヌレ ～キャラメルソースがけ～」(285円)

価格 : 285円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

紅はるかのペーストを生地に練りこんだカヌレ。天面にはキャラメルソースをかけ、キャラメルの香ばしい甘さとおいもの相性を楽しめます。

［ファミリーマート限定・数量限定］

「赤城 たべる牧場やきいも」(278円)

価格 : 278円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

大人気アイスシリーズ「たべる牧場」のやきいも味。上段は北海道産牛乳を使用したコクのあるミルクアイス、下段は甘くて香ばしいやきいも風アイス、中間層にはさつまいもあんを入れることで、味わいと食感の変化を楽しめます。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

9月22日発売の新商品は、紅はるかの芋ホイップと、キャラメルクリームをサンドした「キャラメル香るおいものクロワッサン（紅はるか）」、紅はるかのスイートポテトとさつま芋テリーヌの2層仕立ての「紅はるかのスイートポテトケーキ ～テリーヌ仕立て～」、紅はるかペーストを生地に練りこんだ「おいものカヌレ ～キャラメルソースがけ～」などがラインナップ。

また、紅はるか使用のお芋カスタードとホイップクリームを詰めた「ザクほろシュー（お芋クリーム）」や、上段・中間・下段で味わいと食感の変化を楽しめるやきいも味の「赤城 たべる牧場やきいも」も登場しています。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。