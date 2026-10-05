10月に入りました。9月は全国各地で記録的な大雨となるなど、荒天が目立つ月となりました、この先は秋らしい、空が澄んだ清々しい気候を期待したいもの。晴天のもとで味わうスイーツもいっそう、美味しく感じられるはずです。

2026年10月の新作5品まとめ(10月6日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで10月6日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年10月のスイーツ新商品まとめ

どかっとボリューム感のあるホイップクリーム入りのメロンパン、片手で持ってかじりつける濃厚ガトーショコラ、サーティワンのラブポーションをイメージしたタルト、種子島産安納芋ペーストを使用した"とろ生"食感のチーズケーキ、ハーゲンダッツのパンプキンタルト味のプレミアムカップアイスなど多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「どかっとホイップメロンパン」(198円)

価格 : 198円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ホイップクリームが楽しめる、どかっとボリューム感のある菓子パン。ロール形状のメロンパンにミルクホイップをサンドしています。

「かじる濃厚ガトーショコラ」(238円)

価格 : 238円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

片手で食べられる濃厚なガトーショコラ。しっとりとした口どけでコクのある生地に、なめらかなチョコソースを流し込みました。

「ラブポーションサーティワン風タルト」(280円)

価格 : 280円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

サーティワンで人気のラブポーションをイメージしたタルト。タルト生地にラズベリームースをのせ、ラズベリーソースとチョコチップをトッピングしました。

［ファミリーマート限定］

「とろ生おいもチーズケーキ」(258円)

価格 : 258円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

とろける口どけが特徴のおいものチーズケーキ。種子島産安納芋ペーストを使用しています。

［ファミリーマート限定］

「ハーゲンダッツ パパパパンプキンタルト」(399円)

価格 : 399円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

秋の味覚「かぼちゃ」を味わうパンプキンタルト味のプレミアムカップアイスクリーム。やさしい甘みとコクを感じられるパンプキンアイスクリームにパンプキンソースを混ぜ込み、2種類のクッキーをトッピングしました。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

10月6日発売の新商品は、ロール形状のメロンパンにミルクホイップをサンドした「どかっとホイップメロンパン」、片手で食べられるリッチな仕立ての「かじる濃厚ガトーショコラ」、サーティワンで人気のアイスをイメージしたタルト「ラブポーションサーティワン風タルト」などがラインナップ。

また、種子島産安納芋ペーストを使用した「とろ生おいもチーズケーキ」や、パンプキンタルト味のプレミアムカップアイス「ハーゲンダッツ パパパパンプキンタルト」も登場しています。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。