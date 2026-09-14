9月も中旬に差し掛かります。雨の日が長く続くなど全国的に不安定な天気が目立ちますが、晴れ間がのぞくタイミングを見計らって、お出かけなどを楽しむのもいいですね。お気に入りのスイーツがあれば、テンションもよりアップしそうです。

2026年9月の新作5品まとめ(9月15日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで9月15日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年9月のスイーツ新商品まとめ

チョコホイップで味わうクレープシフォンケーキ、森永製菓監修のホットケーキテイストの中華まん、イタリア栗を味わえるもちもち食感のモンブランクレープ、濃厚+なめらかなかぼちゃのチーズケーキ、つぶあんとホイップ入りの塩豆大福など、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「クレープシフォンケーキ（チョコホイップ）」(160円)

価格 : 160円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

チョコホイップで味わうクレープシフォンケーキ。やわらかなチョコシフォンケーキにチョコホイップとチョコチップ、ホイップクリームをサンドし、クレープ皮を貼り合わせました。

「森永製菓監修 ホットケーキまん（あんバター）」(190円)

価格 : 190円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ホットケーキの味わいの中華まん。森永製菓監修のほんのり甘いふんわり生地に、バターフィリングと井村屋の北海道産小豆のつぶあんを包みました。

［数量限定］

「イタリア栗のモンブランクレープ」(349円)

価格 : 349円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

イタリア栗を味わえるモンブランクレープ。イタリア栗使用のモンブランクリームとホイップクリームの2種類のクリームとマロンペーストを、もちもち食感のクレープ生地で包みました。

「濃厚なめらかかぼちゃチーズケーキ」(268円)

価格 : 268円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、沖縄

濃厚かつ、なめらかな食感のかぼちゃのチーズケーキ。鹿児島県産のかぼちゃペーストと、クリームチーズをブレンドしています。

「ごろっと塩豆大福（つぶあんホイップ）」(178円)

価格 : 178円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

つぶあんホイップを入れた塩豆大福。北海道小豆使用のつぶあんとホイップを、塩豆大福生地で包みました。

まとめ

9月15日発売の新商品は、チョコホイップとチョコチップ、ホイップクリームをサンドした「クレープシフォンケーキ（チョコホイップ）」、森永製菓監修の生地と井村屋の北海道産小豆のつぶあんを合わせた「森永製菓監修 ホットケーキまん（あんバター）」、イタリア栗使用のモンブランクリームが味わえる「イタリア栗のモンブランクレープ」などがラインナップ。

また、鹿児島県産のかぼちゃペーストを使用した「濃厚なめらかかぼちゃチーズケーキ」や、北海道小豆使用のつぶあんとホイップを包んだ「ごろっと塩豆大福（つぶあんホイップ）」も登場しています。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。