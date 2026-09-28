今週から10月。10月1日は、「一粒の籾(もみ)が万倍に実る稲穂になる」という吉日「一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)」と、「天(神)がすべての罪を許す日」とされる最高の吉日「天赦日天赦日(てんしゃにち)」が重なる、まさに最強の選日です。
この日は、お気に入りのスイーツ片手に近くのパワースポットに出かけてみてはいかがでしょうか。
2026年9月・10月の新作5品まとめ(9月29日発売予定)
本記事では、ファミリーマートで9月29日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。
チョコミント味の6個入り生スコーン、イタリア産マロン使用のモンブランタルト、著名パティスリー監修のイチゴとバニラのクレープ、4種のパッケージが楽しいネコ形のチーズケーキ、冷やして食べるカフェオレのくりーむパンなど多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。
「生スコーン6個入（チョコミント）」(210円)
価格 : 210円
発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。
チョコミント味の6個入りの生スコーン。生クリームを使用したミント味の生地に、チョコチップとミントダイスを練りこんでいます。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。
「イタリア栗のモンブランタルト」(278円)
価格 : 278円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
イタリア栗が味わえるモンブランタルト。イタリア産マロンのペーストとダイスを使用しています。
「ピエール・エルメ アンソロジー監修 イチゴとバニラのクレープ」(298円)
価格 : 298円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
21世紀のパティスリー界を先導する第一人者・PIERRE HERMÉ(ピエール・エルメ)氏のブランドを国内で展開するPH PARIS JAPONのライセンスブランド「PIERRE HERMÉ Anthology(ピエール・エルメ アンソロジー)」監修商品。バニラガナッシュクリームとバニラムース、果肉入りイチゴソースを包んだクレープです。クラッシュアーモンドも入っていて食感も楽しめるアイテムです。
「スプーンで食べる にゃんともおいしいチーズケーキ」(268円)
価格 : 268円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
かわいいネコ形のチーズケーキ。パッケージは全4種です。
［ファミリーマート限定］
「冷やして食べるくりーむパンカフェオレ」(298円)
価格 : 298円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
八天堂の冷やして食べる、とろけるくりーむパン。ミルククリームとコーヒークリームの二層仕立てです。
［ファミリーマート限定］
まとめ
9月29日発売の新商品は、ミント味の生地にチョコチップとミントダイスを練りこんだ「生スコーン6個入（チョコミント）」、イタリア産マロンのペーストとダイス使用の「イタリア栗のモンブランタルト」、著名パティスリー監修のバニラと果肉入りイチゴソースが味わえる「ピエール・エルメ アンソロジー監修 イチゴとバニラのクレープ」などがラインナップ。
また、全4種のパッケージが楽しい「スプーンで食べる にゃんともおいしいチーズケーキ」や、ミルクとコーヒーの二層クリームが味わえる「冷やして食べるくりーむパンカフェオレ」も登場しています。
みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。