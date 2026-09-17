パスタ専門店「ジョリーパスタ」は9月17日より、「～しぼりたてモンブラン～ ドルチェ・パタータ」などマロンの豊かな風味を堪能できるドルチェ3品を販売している。

まずは、「～しぼりたてモンブラン～ ドルチェ・パタータ」(869円)。じっくり加熱した熟成さつまいもに、メレンゲとイタリアジェラート協会認定のバニラジェラートを重ね、イタリア産の渋皮栗をすり潰して風味を引き立たせたマロンペーストをたっぷりとしぼった一品。トップには渋皮栗やホイップがトッピングされており、お皿には、ほろ苦いキャラメルソースがあしらわれている。

また、トップにチーズをのせて香ばしく焼いたサクサクのパイに、イタリア栗のマロンペーストをたっぷりと合わせた「～しぼりたてモンブラン～ 焼きたてパイのモンブラン」(715円)もラインアップ。マロンペーストの中にはひんやりとしたバニラジェラートが隠れており、パイ生地を崩しながら楽しめる。

さらに、食後にもぴったりなグラスドルチェ「グラスドルチェ マロン」(539円)も用意されている。なめらかなパンナコッタに、マロンペーストとバニラジェラート、渋皮栗、ホイップ、キャラメルソースを合わせた一品となっている。