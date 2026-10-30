「バンタカフェ by 星野リゾート」(沖縄県中頭郡)は2026年12⽉12日～2027年2⽉28日の間、「イルミーバンタ 海辺の夜あかり」を開催する。

本州の寒さが厳しくなる冬の時期、平均気温が高く夜が長い沖縄は、屋外でのナイトタイムを快適に過ごせる絶好の季節。同カフェでは、この気候と目の前に広がる海(イノー)という施設資産を活かし、冬の夜の過ごし方を提案してきた。6年目となる今年は、海や奇岩のダイナミックなライトアップに加え、砂浜に並ぶ浮き玉灯をモチーフにした"手持ち"のランタンが新登場。ピクニックセットや限定ディナーとともに、特別な夜を届ける。

海辺の自然が輝く幻想的な光の世界

バンタカフェの目前に広がる遠浅の海「イノー」(沖縄の方言で、サンゴ礁に囲まれた波の静かな浅い海のこと)や白砂のビーチ、周囲の奇岩や植物をダイナミックにライトアップする。冬でも暖かい沖縄の心地よい海風を感じながら、波音をBGMに幻想的な光の世界を楽しめる。敷地内には浮き球灯がちりばめられた砂浜や、星空が落ちてきたかのように繊細な灯りが広がる岩場のテラスなど、海辺の自然と調和した広大な光の空間が広がる。

美ら玉ランタンを手に楽しむ「夜のピクニック」

夜の散策を彩る「夜のピクニックセット」(2名分 5,000円)には、沖縄のソウルフードを贅沢にアレンジした「ポークたまごおにぎり」やドリンク、ブランケットの貸出しが含まれる。今年新たに加わる「美ら玉ランタン」は、波打ち際を照らす浮き球灯をモチーフにした手持ちランタン。テラスや白砂のビーチへ柔らかな灯りを携えて散策し、自分たちだけの特等席で夜のピクニックを満喫できる。

「うまんちゅグリルディナー」が期間限定で登場

隣接する「オールーグリル by 星野リゾート」では、特別な日の食事にぴったりの贅沢な料理が並ぶ「うまんちゅグリルディナー」を提供する。「うまんちゅ(みんな)」の名の通り、大切な人とテーブルを囲む特別なひとときを表現した。メイン料理は、サクサクのパイ生地の中に凝縮された肉の旨みが口いっぱいに広がる「和牛フィレ肉のパイ包み焼き」。ディナーの締めくくりには、美ら玉ランタンとデザートを手に夜のビーチへ出かけ、波音とともに夜の余韻に浸ることができる。

沖縄カルチャーに浸る「マルシェ」と「ジャズライブ」

期間中の土曜日限定で、沖縄の文化や自然を愛するクラフト作家が集う「夜あかりマルシェ」(第2・第4土曜)と、沖縄で70年以上の歴史を誇る「うちなージャズライブ」(第1・第3土曜)を開催する。12月24日にはクリスマススペシャルライブも実施。温かな灯りに包まれた空間で、沖縄のクラフト作品や職人と出会い、波音とセッションするジャズの生演奏に酔いしれる体験を提供する。