星野リゾートが展開する「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市)は12月1日～25日の期間、「ワインリゾートクリスマス2026」を開催する。

ワインリゾートクリスマス2026

同施設が位置する山梨県北杜市は、2008年に日本で初めて「ワイン特区」に認定されたエリア。日本屈指のワイングローウィングエリアにあることから、ワインを飲むバリエーションはもちろん、ワインにまつわる知的体験、館内施設やアクティビティ、宿泊プランなどワインの魅力に触れる体験を提案している。

クリスマスの時期ならではの特別な体験として、味わうだけにとどまらないワインの楽しみ方を提供するため、同イベントを企画した。

1万2千本の山梨県産ワインのボトルが輝く「ピーマン通り」

山梨県産ワインのワインボトルツリー

ツリーに使うのは全て、施設内のレストランや山梨県のワイナリーから集めた1万2千本のワインボトル。同施設では、これまで使用済みワインボトルを資源として回収し、9割以上をコンクリートの素材として再利用してきた。ワインボトルをリサイクルするだけでなく、ワインリゾートならではの体験に活かしたいという想いから、2019年からはアップサイクルし、ワインボトルツリーとして生まれ変わらせた。メインストリート「ピーマン通り」では、さまざまな色や形のボトルを通して柔らかな灯りが訪れる人々をあたたかく包み込む。

また、山梨県の葡萄農家で古くから親しまれている一升瓶ワインのボトルで作られた高さ3.5ｍの一升瓶ワインツリーが今年も登場。造り手の個性が表れたエチケットや、さまざまな色や形で見え方が変わるワインボトルツリーで、ワインリゾートならではのクリスマスイルミネーションを楽しめる。

クリスマスマーケットを初開催

クリスマスマーケット

ピーマン通りでは、ワインリゾートならではのクリスマスマーケットを初開催する。ホットワインをはじめ、ワインをモチーフにした雑貨やクリスマスにまつわる絵本などが並び、大人から子どもまで楽しめる。

ワインにまつわるクラフト体験

また、ワイン用葡萄の枝を使用した「クリスマスリースづくり」(2,500円～)や、ワインボトルを使用したワインの香りの「キャンドルづくり」(4,900円～)も開催する。完成したリースやキャンドルは旅の思い出として持ち帰ることができる。

白ワインを使ったクリスマス限定の苺パフェが登場

クリスマス限定の「苺パフェ」(2,000円)が今年も登場する。マスカルポーネクリームに加えた白ワインの爽やかな香りが、苺の甘酸っぱさを引き立てる。甘みと爽やかさが調和した、この時期だけの特別な味わい。提供期間は、期間中の金曜日・土曜日・日曜日、および12月16日～25日の毎日。