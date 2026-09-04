ジャルパックは、ベトナムを代表するハノイ、ホイアン、ホーチミンの3都市を巡り、各地の名物料理や厳選されたレストランで食事を愉しむツアーを販売している。

ハロン湾(イメージ) (C)Adobe Stock

本ツアーは、北部のハノイ、中部のホイアン、南部のホーチミンという3都市にて、それぞれに息づくベトナムの多彩な魅力に触れながら、国内を優雅に縦断する7日間の旅。移動の負担を最小限に抑えるべく、全都市でゆったりとした「2連泊」の旅程が組まれており、ハノイ、ホーチミンでは、憧れの名門ホテルに滞在。また、名店や名物料理を堪能する珠玉の食体験も楽しめる、一度は訪れたいベトナムの魅力を凝縮したツアーとなっている。なお、全行程で経験豊富な添乗員が同行する。

ハノイ

千年の歴史を誇る首都「ハノイ」では、ホアンキエム湖や世界遺産のタンロン遺跡を巡り、エメラルド色の海に奇岩が浮かぶハロン湾クルーズ(貸し切り)では、途中、ライトアップされたティエン・クン鍾乳洞へ。船内では、新鮮な海鮮シーフードを楽しむことができる。宿泊は、1901年創業、フランス植民地時代の面影を残す名門「ソフィテル・レジェンド・メトロポール・ハノイ」に2連泊。

ホイアン、ダナン

ホイアンの街並み(イメージ) (C)Adobe Stock

ダナンでは、ビーチ沿いのリゾートホテル「シェラトン・グランド・ダナン・ビーチ・リゾート&スパ」に宿泊。タンロン遺跡やミーソン遺跡といった世界遺産を巡り、街全体が世界遺産に登録されているホイアンでは、ランタンの灯りが幻想的な夜の散策へ。夕食は、「サクラレストラン」にてホイアン名物料理ホワイトローズなどを堪能する。

ホイアンのライトアップ(イメージ)(C)Adobe Stock

ホーチミン

ホーチミン レストラン「ホアトゥック」

そして「東洋のパリ」とも称されるホーチミンでは、2日間かけて街の魅力を余すことなく観光しながら、世界的に有名なグルメガイドに掲載のレストラン「ホアトゥック」にてベトナム料理の昼食を。ゴージャスな空間が広がる「ザ・レヴェリー・サイゴン」に宿泊し、星付きのホテル内レストランにて中華料理の夕食を堪能する。

出発日は2026年11月13日、2027年1月15日、3月5日、成田発。日本航空往復直行便JALエコノミークラスの利用で、旅行代金は69万9,900円～72万9,900円(大人1名)。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。

※画像は全てイメージ。