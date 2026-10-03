テレビアニメ『名探偵コナン』のエピソード「茜色の千秋楽（大楽）」が、10月10日18時より読売テレビ・日本テレビ系で放送される。一部地域を除く。

本作は、浪速芸術劇場で続く連続殺人事件と、服部平次・遠山和葉の恋模様を描く「茜色の千秋楽」シリーズの最終エピソード。放送に先駆けて、あらすじと場面カットが公開された。

「我は傀儡の悪魔」というメッセージを残して発生する連続殺人事件では、第三の犠牲者が出現。コナンと平次はついに事件の真相へたどり着くが、犯人が仕掛けた最後の計画が動き出す。

一方、平次に誘われた和葉は、蘭とともに浪速ハルカスへ向かう。大阪の空を茜色に染める夕陽が沈み始めるなか、連続殺人事件、そして平次の告白が「千秋楽」を迎える。

放送中には、アニメ公式Xでプレゼントキャンペーンも実施。キャンペーン対象の投稿を引用リポストし、「#茜色の千秋楽」を付けて感想を投稿した人の中から、抽選で3人に番組特製オリジナルうちわが贈られる。うちわは服部平次と遠山和葉の名前が入ったペアセットで、平次役の堀川りょう、和葉役の宮村優子のサイン入りとなる。

また、放送30周年スペシャル企画として音楽特番「ベストヒット歌謡祭」とのコラボレーションも決定。「みんなで選ぶ 名探偵コナン ベストヒット OP・ED」の投票が、10月3日18時30分より開始している。

投票の対象となるのは、放送開始から30年にわたって使用されてきた全138本のオープニング・エンディングテーマ。投票結果によるランキングは、「ベストヒット歌謡祭2026」の放送内で発表される予定だ。

放送情報

番組名 ：テレビアニメ『名探偵コナン』

：テレビアニメ『名探偵コナン』 放送日時 ：毎週土曜 18時～

：毎週土曜 18時～ 放送局 ：読売テレビ・日本テレビ系全国ネット（一部地域を除く）

：読売テレビ・日本テレビ系全国ネット（一部地域を除く） 「茜色の千秋楽（大楽）」放送日 ：10月10日 18時～

「茜色の千秋楽（初日）」および「茜色の千秋楽（前楽）」は、TVerなどの各種配信サービスで配信中。

(c)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996