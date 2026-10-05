すき家は10月2日、俳優の石原さとみさんを起用した新TVCM「牛丼に、合う。」篇の放送を全国で順次開始した。9月29日から販売している期間限定商品「とん汁みそらーめん」と、牛丼の相性の良さを伝える。

牛丼とらーめんの組み合わせに「合う～!」

CMは、石原さんが店内のカウンター席で「とん汁みそらーめん」を味わうシーンからスタート。味噌の香りが際立つ一杯に「みそだ…」とつぶやき、「これほんとにすき家?」と友人に話しかける。

続いて、牛丼と「とん汁みそらーめん」を交互に食べ進めると、「合う～!」と幸せそうな表情に。「すき家だよね?」と改めて問いかけながら、「なんで合うの」と組み合わせの魅力に引き込まれていく様子を描いている。

定番のとん汁に麺と特製タレをプラス

「とん汁みそらーめん」は、定番メニューの「とん汁」に麺と特製タレを合わせた一品。2種の味噌やニンニク、生姜などをブレンドしたタレで、食欲をそそる香りと旨みを際立たせているという。

メイン商品と組み合わせられる「とん汁みそらーめんおしんこセット」「とん汁みそらーめんたまごセット」も用意。「牛丼(並盛)」と「とん汁みそらーめんおしんこセット」の組み合わせは880円となる。また、どの時間帯でも、好みのセットメニューの汁物を「とん汁みそらーめん」に変更できる。