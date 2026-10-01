ツルツル、モチモチ、フワフワ。うどんにもいろんな食感があるが、“ワシワシ”とした食べ応えでは、武蔵野うどんの右に出るうどんはないだろう。太くてコシが強く、小麦の風味もしっかり。つけ汁につけて豪快にすすれば……ああ、想像するだけでヨダレが……。

そんな武蔵野うどんを楽しめる「久兵衛屋」に、今回はちょっと気になる一杯が登場している。その名も「にんにく背脂肉つけ汁うどん」。にんにく、背脂、肉、うどん……うん、いい予感がする。食欲の秋、満喫させていただきます!

久兵衛屋「にんにく背脂肉つけ汁うどん」を実食

埼玉県を中心に展開する武蔵野うどん専門店「久兵衛屋」。武蔵野うどんといえば、太くてコシの強い麺を温かいつけ汁につけてガツガツと食べるスタイルが特徴だ。なんか最近、SNSでも武蔵野うどんの注目度が上がっているように見えるんだけど……気のせい?

で、今回はそんな久兵衛屋から新たに「にんにく背脂肉つけ汁うどん」が登場! メニュー表を見てみると、こんな感じ。

……うん、これはウマいわ、絶対。ニンニクに背脂、山盛りの野菜……二郎系ラーメンを思わせるビジュアルだ。

せっかくなので秋らしく、「秋刀魚の天ぷら盛り にんにく背脂肉つけ汁うどんセット」を注文。実際に届いたのが……こちら!

く〜! ウマそう〜! ……ってか、ニンニクの香りがスゴいッ! 届いた瞬間からガツンと香ってくるわ! でも、これがいい!めちゃくちゃ食欲が刺激される……! うどんも相変わらず、凛として美しい!

しかし、このつけ汁はスゴいな。オーラがあるというか。試しにどれだけ具材が入っているのかチェックしてみると……

おおおっ! 具がぎっしり! もやし、キャベツ、そして豚バラ肉……つけ汁の中に、これでもかというくらい具材が詰め込まれている。ヤバッ、これは食べ応えありそう!

さっそく、うどんをひと掴みして……

つけ汁にどっぷりつけて、いただきます! ズズッ……

……うおぉぉぉ、マジかぁぁぁ! 濃〜厚ッ! ニンニクがガツンと来る! ウマァァァ!!!! これはたまらん!

すりおろしにんにくがつけ汁によく溶け込んでいるようで、ニンニクだけが突出しているというより、つけ汁全体にしっかりとニンニクの風味が広がっている感じ。で、そこに背脂のコクと、豚バラ肉の旨味が合流。濃い! そしてウマい!

もやし&キャベツのシャキシャキ感も素晴らしい。濃厚なつけ汁をまとった野菜の破壊力といったらもう……。野菜なのに全然ヘルシーとは思えない、ギルティ・ベジタブル。めちゃくちゃ好き。ところどころ感じる唐辛子粉のピリ辛もいい感じ!

そして、やっぱり麺がめちゃくちゃ合うよね。このつけ汁と。太くてコシがあり、ワシワシと食べられる。しかもただ硬いだけではなく、噛むほどに小麦の風味が感じられる。この濃厚なつけ汁には、これくらい力強い麺のほうが絶対にいい。ニンニクと背脂にも負けない存在感。

この組み合わせ、二郎系ラーメンが好きな人にも刺さるだろうし、二郎系ラーメン店に行くのはちょっと勇気がいる……という人にも、このガッツリ感を気軽に楽しめる一杯だと思う。

秋の定番「秋刀魚の天ぷら」も実食

さぁ、続いて「秋刀魚の天ぷら」もいただきましょうか。

……ん? ちょっと待って。デカくない? 秋刀魚が丸々一尾! 以前食べたあなごもとんでもないデカさだったが、これもかなりのボリューム感!

それではさっそく、いただきます。サクッ……

うわ〜……いいッ! いいわ〜! うめぇ〜……!! 秋、キタァーーー!!!!

衣はサクッと香ばしく、中の秋刀魚はふっくら。秋刀魚ならではの旨味もしっかり感じられて、めちゃウマい! うどんの付け合わせとかではなく、普通に主役級の満足感である。天つゆ&大根おろしでさっぱり食べられるのも嬉しいな〜。

おっと、れんこんも入ってるのね。いいね、ますます秋っぽくなってきたじゃない。こちらも食べてみると……

う〜ん、ウマい! シャキシャキ&ホクホクの食感が心地いいわ〜。厚みもちょうどよく、噛むほどに上品な甘みと素材の旨味が広がっていく!

濃厚なにんにく背脂肉つけ汁うどんをガッツリ味わいつつ、秋刀魚やれんこんで季節の移ろいを感じる。まさにワイルドさと繊細さを兼ね備えた唯一無二のセット。めちゃくちゃボリューミーで満足度も文句なし。食欲の秋、心から堪能させていただきました!

……さぁ、ブレスケアして午後の仕事も頑張りますか。