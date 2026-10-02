ファミリーマートは10月6日、おにぎり専門店ぼんご監修によるおむすび「大きなおむすび まぐろたくあんと卵黄醤油だれ」(321円)を全国のファミリーマートで発売する。

「ぼんご」監修シリーズに新作

2025年3月に発売した「ぼんご監修手巻おむすび」は、同年8月に発売した「大きなおむすび」シリーズ、同年11月に発売した「ごちむすび」シリーズ、2026年6月、8月に発売した「大きなおむすび」シリーズと合わせて、累計販売数2,000万食を突破するヒットを記録している。

今回、定番手巻おむすびの1.5倍(定番手巻おむすび5品の規格重量との比較)サイズの「大きなおむすび」シリーズから、ぼんご監修の新作おむすびが登場する。

同商品は、2026年6月の発売時に好評だった「まぐろたたき」をリニューアルしたもの。隠し味のマヨネーズと、わさびの辛みは活かしつつ、たくあんで食感をプラスしたぼんご流の「まぐろたくあん」に仕上げた。これに、ぼんごの店舗で人気の「卵黄醤油漬け」をヒントにした、醤油の旨味と卵黄のコクを感じる「卵黄醤油だれ」と組み合わせた。

静岡で「親子おむすび教室」を開催

同社では、店舗のイートインスペースなどを活用して地域交流を応援する「ファミマこども食堂」の一環として、「おにぎり ぼんご」女将の右近由美子さんを招き「親子おむすび教室」を全国各地で順次開催している。

2026年9月13日に静岡県(ファミリーマート静岡寿町店)で開催した同イベントでは、参加した子どもたちが9月より刷新されたTシャツタイプのユニフォームを着用。当日は、右近さん自らが講師を務め、「秘伝のふんわり食感」を作るコツを、こどもたちのペースに合わせて丁寧にレクチャーした。

親子で会話を弾ませながらお好みの具材を選び、一緒におむすび作りに挑戦。参加者からは「こどもと楽しくおむすびを作ったのでおいしかったです。上手なおむすびの作り方の勉強になりました。」「おむすびの具もとてもおいしく、みんなで作って楽しかったようで、いつもより沢山食べていました。」といった声が寄せられたという。

今年度は、静岡県を含む全国4カ所で開催しており、11月15日の家族の日にはファミリーマート本社で、2026年度における本イベントのフィナーレを飾るイベントを予定している。