セブン‐イレブン・ジャパンは10月3日、「ONICHA コーン茶」(149.04円)を全国のセブン‐イレブン店舗で発売する。同時に、「ONICHA 麦茶」(149.04円)をリニューアル発売する。

北海道産とうもろこしを100%使用したコーン茶が登場

人気YouTuber・HIKAKIN(ヒカキン)が手掛けたブランド「ONICHA」から、北海道産とうもろこしを100%使用した新商品が登場する。

素材の芳醇な香ばしさと自然な甘みを贅沢に引き出し、ガツンとくる香ばしさと、ひと口目から深い満足感を感じられる味わいに仕上げた。カフェインゼロで、仕事や勉強中、就寝前などさまざまなシーンで楽しめる。

パッケージは、ガツンとくる香ばしさに驚く表情の「おにっぴ」が象徴的なデザイン。ラベル裏面には「鬼みくじ」の仕掛けを施している。

パッケージのおにっぴ

「ONICHA 麦茶」がリニューアル

ONICHA 麦茶は、カナダ産・オーストラリア産に加えて新たに国産大麦を使用し、うま味と香ばしさを際立たせた。"大麦本来の自然な味わい"を追求し、さらに飲みやすい味わいへとリニューアル。ミネラルを含み、カフェインゼロで、日常の水分補給にも取り入れやすいという。パッケージは「おにっぴ」を大きく配置し、よりシンプルで親しみやすいデザインに一新した。ラベル裏面にはコーン茶同様に「鬼みくじ」がついている。

パッケージのおにっぴ

ラベル裏面に4種類の「鬼みくじ」

両商品のラベルを剥がすと、裏面に4種類のおみくじ「鬼みくじ」(大吉/中吉/小吉＋シークレット1種)が現れる仕掛けとなっている。日常にちょっとした楽しさを提供する。

鬼みくじ

「ONICHA オリジナルステッカー」 をプレゼント

対象商品を3本同時購入すると、全5種の「ONICHAオリジナルステッカー」をプレゼントする。実施期間は10月3日10:00～。各店舗先着50枚限定となる。