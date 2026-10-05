ワークマンは10月上旬より、「ハローキティ」や「クロミ」をはじめとする「サンリオキャラクターズ」のワークマン限定アイテムを発売する。

本企画では、ワークマンの実用性と、サンリオキャラクターズの世界観がマッチした新製品が続々登場する。防寒や快適性といった機能性のほか、「毎日着たくなる」「気分が上がる」高いファッション性にこだわり、毎日の街着や通勤・通学からビジネスシーンまで、大人可愛く着こなせるアパレル&ファッション小物を多数展開。好評だった第一弾「ハローキティ」のアイテムに加え、第二弾となる今回は「クロミ」のアイテムも販売される。

ラインアップはこちら。

Sanrio characters長袖Tシャツ

サイズはMとL。「ハローキティホワイト」と「ハローキティブラック」の2色展開で、価格は1,500円。

Sanrio charactersスウェット

サイズはMとL。「ハローキティオートミール」「ハローキティブラック」「クロミオートミール」「クロミブラック」の4色展開で、価格は1,990円。

Sanrio charactersスウェットパンツ

サイズはMとL。「ハローキティオートミール」「ハローキティブラック」「クロミオートミール」「クロミブラック」の4色展開で、価格は1,990円。

Sanrio charactersボアフリースフードマフラー

「ハローキティホワイト」「ハローキティブラック」「クロミグレージュ」「クロミブラック」の4色展開で、価格は1,790円。

Sanrio charactersアーム&レッグウォーマー

「ハローキティグレージュ」「ハローキティブラック」「ハローキティピンク」「クロミブラック」「クロミパープル」の5色展開で、価格は1,290円。

Sanrio charactersラップスカート ポーチ付き

「ハローキティピンクベージュ」「ハローキティブラック」「クロミピンクベージュ」「クロミブラック」の4色展開で、価格は2,500円。