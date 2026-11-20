韓国発のキャラクター「チェゴシム」初の一番くじ商品「一番くじ チェゴシム」（1回750円、発売元：BANDAI SPIRITS）が12月5日より順次発売されます。発売日は12月5日より順次、取り扱い店舗は、ミニストップ、デイリーヤマザキ、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど。

一番くじオリジナル描き下ろしイラストのゴシムちゃんたちは、見ているだけであたたかい気持ちになれそうなデザイン。寒い冬にうれしいふわふわ素材や、推し活に使いたくなるアイテムをチェックしていきましょう。

総フォロワー数100万以上! SNSで人気の「チェゴシム」って?

「チェゴシム」は、2020年に韓国在住のイラストレーター・チェゴシム氏が生み出したキャラクター。ゆるくて可愛いタッチで描かれた、色も形もさまざまな“ゴシムちゃん”たちが、明るくポジティブなメッセージを発信しています。

韓国・中国での展開も合わせたSNS総フォロワー数は現在100万人を超える、アジアで注目を集めている人気キャラクターです。

今回初の発売となる「一番くじ」にも、描き下ろしイラストのかわいいゴシムちゃんたちや、ポジティブなメッセージがいっぱい。日々が楽しくなるようなアイテムが揃います。

「一番くじ チェゴシム」ラインナップ

「一番くじ チェゴシム」には、全9等級31種＋ラストワン賞がラインナップされています。ふわふわなぬいぐるみから、日常使いや推し活に使えるアイテムまで、全商品をご紹介します。

A賞：うさゴシムぬいぐるみ(全1種)

A賞「うさゴシムぬいぐるみ」は、一番くじオリジナル描き下ろしイラストの衣装を着たうさゴシムのぬいぐるみ。サイズは約22cmと存在感のある大きさ。ギュッと抱きしめたくなるふんわりとした触り心地です。

今回の描き下ろしイラストは、妖精っぽいかわいらしいデザインが特徴。うさゴシムのぬいぐるみにも、背中側にピンク色の羽がついています。

B賞：ねこゴシムぬいぐるみマスコット(全1種)

C賞：いぬゴシムぬいぐるみマスコット(全1種)

D賞：くまゴシムぬいぐるみマスコット(全1種)

一番くじオリジナルの描き下ろしイラスト衣装を着た、約8cmのかわいらしいサイズの「ぬいぐるみマスコット」もラインナップ。B賞はねこゴシム、C賞はいぬゴシム、D賞はくまゴシム。マフラーを巻いていたり、ウインクしていたり、どの姿もとてもキュート!

E賞：カラフルグラスコレクション(全3種)

E賞の「カラフルグラスコレクション」は、描き下ろしイラストがデザインされたカラフルポップな3種類のグラスコレクション。

底面には「あなたの成功を祈っています」をはじめ、チェゴシムらしい気分が上がる言葉が書かれています。

底面には気分が上がる言葉がデザイン

F賞：アクリルコレクション(全6種)

F賞の「アクリルコレクション」は、チャーム2種とルーレット、アクセサリースタンド3種の全6種類。

チャームは「サランへ(愛してる)」「ヘンボケ(幸福だ、幸せだ)」の言葉とゴシムちゃんがつながったデザイン。

F賞：アクリルコレクション アクセサリースタンド

うさゴシム、いぬゴシム、ねこゴシムのアクセサリースタンドは、ピアスやリングなどを掛けたり飾ったりできる、かわいいうえに便利なアイテムです。

F賞：アクリルコレクション ルーレット

また、ルーレットはクルクルまわして「今日の運勢」が占えるアイテム。どれになっても最高な一日になりそう!

G賞：今日もかわいい身だしなみアソート(全6種)

G賞「今日もかわいい身だしなみアソート」は、普段使いしやすいタオル4種と巾着2種の全6種アソート。

ふわふわな素材に、様々な表情のゴシムちゃんたちが楽しそうに過ごすデザインは見ているだけで楽しい気分に。

気持ちよさそうに寝ている姿や、あたたかいココアを飲む姿など、冬らしいイラストがかわいいアイテムです。

H賞：ステッカーコレクション(全6種)

H賞「ステッカーコレクション」は、ポジティブな一言がデザインされた、4枚組のステッカー。全6種で、それぞれデザインが異なります。

I賞：ステーショナリーコレクション(全6種)

I賞「ステーショナリーコレクション」は、推し活にもぴったりなアイテム。

どれも中央がクリアなので、推しの写真を入れてもかわいい!

A6クリアファイル3枚セットが3種、A7クリアファイル3枚＋クリアシートが2種、写真などをしっかりと挟める硬質ケース1種の全6種がラインナップされています。

A6クリアファイル3枚セット

硬質ケース

ラストワン賞：あかちゃんゴシムとおやすみクッション

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞は、「あかちゃんゴシムとおやすみクッション」。あかちゃんゴシムのぬいぐるみをポケットに入れて、寝かしつけられるデザインのクッション。隣にはくまゴシムとうさゴシムがすやすや。

約34cmの大きめサイズ。ふわふわな起毛が気持ち良いので、ベッドに置いてゴシムちゃんたちと一緒におやすみタイムも楽しめそうです。

なお、A賞の「うさゴシムぬいぐるみ」が抽選で当たる「ダブルチャンスキャンペーン」も実施します。店頭購入の場合は「一番くじ倶楽部」にアクセスもしくはLINE連携で応募、「一番くじONLINE」で購入した場合は商品購入後にボタンをクリックして応募が可能で、用意されている数は合計30個。うさゴシムちゃんをお迎えしたいなら、ぜひチャレンジしたいキャンペーンです。

「一番くじ チェゴシム」は、12月5日よりミニストップ、デイリーヤマザキ、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで販売がスタートします。

(C)choigosim