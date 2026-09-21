サンリオは、自社ゲームブランド「Sanrio Games」初のスマートフォン向けタイトルとなるダンス＆リズムゲーム「Sanrio Kawaii Me Live!（サンリオカワイイミライブ！）」を2027年1月にグローバルリリースすると発表した。あわせて2026年9月21日より事前登録を開始する。

スマートフォン向けダンス＆リズムゲーム「Sanrio Kawaii Me Live!（サンリオカワイイミライブ！）」

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「Sanrio Kawaii Me Live!」は、ハローキティやマイメロディ、クロミなどのサンリオキャラクターとともにリズムゲームを楽しめるスマートフォン向け作品。プレイヤーはキャラクターの衣装やステージをコーディネートし、自分だけの“超KAWAII”ステージを作り上げることができる。

ゲーム内には、ユニバーサル ミュージック所属アーティストとのタイアップによるオリジナル楽曲を収録。「Soala」「SHE'S」「Lienel」「ポルカドットスティングレイ」「ヤバイTシャツ屋さん」「Mi'Line Hearts」が本作のために書き下ろした楽曲が登場する。

また、新たに音楽ユニット「ずっと真夜中でいいのに。」との楽曲タイアップも決定した。ボーカルのACAねは、「好きな食べ物はアーモンドパウンドケーキというマイメロディが昔からずっと気になる存在でした。一時はスマホケースもマイメロディにしていましたので、お声がけいただけて嬉しかったです。想いが重ければ重いほどサイコキネシスで繋がるような感覚です。愛おしさを超えたYummyパワーをすなおに、ふんわりザクザクとした食感で、ああ問答…が無限リピートする生活を曲にしてみました。抗酸化作用も期待して込めています。ゲームで踊っているのを見るのもとっても美味しそうです。」とコメントを寄せている。

「Sanrio Kawaii Me Live! リリース記念ライブ」を開催

さらに、2027年1月14日には神奈川県の横浜関内ホールでリリース記念ライブを開催。タイアップアーティストのほか、アーティスト「KUROMI」やサンリオキャラクターも出演予定だ。

「Sanrio Kawaii Me Live! リリース記念ライブ」を開催

Soala

SHE'S

Lienel



ポルカドットスティングレイ

ヤバイTシャツ屋さん



Mi'Line Hearts

アーティスト「KUROMI」

ハローキティ

シナモロール

ポムポムプリン

マイメロディ



リリースに先駆けてコンセプトPVも公開。事前登録開始にあわせ、ゲーム内アイテムなどがもらえるキャンペーンも実施する。

コンセプトPV

コンセプトPV

コンセプトPV

「Sanrio Kawaii Me Live!」の公式サイトでは、ゲームの最新情報や事前登録に関する詳細を順次公開していくとしている。

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