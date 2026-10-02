サンリオは、「クロミ当りくじ」を10月3日から全国のサンリオショップ、ローソンほかで順次発売する。価格は1回880円。

今回の当りくじは、ヒョウ柄がポイントのドレスを身にまとったクロミをデザイン。落ち着いた色合いを採用した、おしゃれなアイテムがラインアップされている。

賞品には、これからの季節に活躍しそうな「毛布」をはじめ、「コスメケース」「耳付き帽子」「小物入れ」「ポーチ」「マスコット」「ミラー」「トートバッグ」「ファイルケース」などを用意。

また、最後のくじを引いた人には、ラストスペシャル賞として「ぬいぐるみ」をプレゼントする。

商品概要

商品名: クロミ当りくじ

発売日: 2026年10月3日から順次

価格: 1回880円(税込)

取扱店舗: 全国のサンリオショップ、コンビニエンスストアほか

賞品ラインアップ: 毛布、コスメケース、耳付き帽子、小物入れ、ポーチ(茶)、ポーチ(グレー)、マスコット(茶)、マスコット(グレー)、ミラー(茶)、ミラー(グレー)、トートバッグ、ファイルケース、ラストスペシャル賞: ぬいぐるみ

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