11月20日から東京ドームシティ「GalleryAaMo」にて開催される大型体験イベント「ふわふわんだーシナモロールパーク」。メディア向け内覧会が行われ、会場の全貌が初披露されました。全長約12mの巨大シナモロールすべり台をはじめ、キャラクターの個性を生かしたアトラクションや、シナモロールと空の旅を楽しむ没入型体験など、見どころを紹介します。

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約12m!圧巻の「ビッグシナモンすべりだい」

会場でひときわ目を引くのが、全長約12m、高さ約4mの「ビッグシナモンすべりだい」。シナモロールとフレンズたちが、“ふわふわ”な雲をイメージして作り上げたアトラクションです。

中は滑り台になっていて、大人も体験可能。滑ったあとは、記念撮影も楽しめ、撮影した写真は限定デザインのフレーム付きデータとしてプレゼントされます。

ちなみにこのビッグシナモン、お尻もとっても可愛いので、会場を訪れた方はぜひ後ろにも回って見てみてくださいね。

そんなビッグシナモンのお尻部分は「みるくのひみつきち」になっていて、優しい香りに包まれながら、“みるく”のボイスを聞いて宝物が並ぶ空間を楽しめます。

フレンズの個性が光る体験型アトラクション

そのほか、キャラクターごとの個性に合わせたアトラクションも充実。

カプチーノと一緒に、オリジナルのラテアート画像を作る「カプチーノのラテアトリエ」や、モカがラッキーアイテムを占ってくれる「モカのフォーチュンガーデン」など、シナモロールのお友達も大活躍。

「シフォンのあおぞらホームラン！」では、バットを振って遊ぶ「サンリオ パーティランド」収録ミニゲームをイベント特別バージョンでプレイできます。

バーチャル上のシナモンが投げるボールを、実際にバットを振って打ち返すゲームなのですが、このシナモンがなかなかの好投手。手だけでなく耳も使って剛速球を次々投げてくるという、シナモンの新たな一面にも注目です。

さらに、YouTubeで公開中のストップモーションアニメ「Let’s Roll, Cinnamoroll!」の撮影で実際に使用したパペットも初展示。

会場内には、空の上にいるような気分で写真を撮れるエリアや、シナモンフレンズのカチューシャ型フォトスポットも用意されています。

専用ゴーグルで空の旅へ！没入型ティーパーティ

AR体験コンテンツ「シナモロールとふわもこ天空ティーパーティ」では、シナモロールと一緒に雲の上のティーパーティへ。席に着いてシナモンの耳がついた専用ゴーグルを覗くと、気球ごとカフェが空へ飛び立ちます。物語に合わせて変化する景色に加え、振動や送風の演出も楽しめます。

なお、このアトラクションの体験には、イベント入場チケットとブース専用チケットの両方が必要です。また、7歳未満の子どもや、公式サイトに記載されたXR利用規約に該当する人は体験できません。

限定グッズやノベルティも

会場では、ぬいぐるみやシナモンフレンズのマスコットなど、イベント限定のオリジナルグッズを販売。3つのミッションのうち1つにチャレンジすると、先着で全6種の卓上スタンディが1個もらえるノベルティ企画も実施されます。グッズやノベルティの詳細は、会場や公式サイトで確認できます。

また、東京ドームシティには「サンリオカフェワゴン」も登場。デコレーション入りのホットチョコレートやクレープなどを楽しめます。

イルミネーションとのコラボも開催中

会場の外では、東京ドームシティのウィンターイルミネーション「TOKYO SNOW DOME CITY」とシナモロールのコラボレーションも開催。高さ約15mのLEDツリー「WONDER SNOW TREE」では、イベントテーマ曲「キミだけの魔法」と連動した演出を実施しています。「SPARKLE TUNNEL with シナモロール」にはイベントと連携した装飾が施され、イルミネーションとともに写真撮影を楽しめます。

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イベント概要

イベント名 ：ふわふわんだーシナモロールパーク

：ふわふわんだーシナモロールパーク 開催期間 ：2026年11月20日～2027年1月17日

：2026年11月20日～2027年1月17日 開催場所 ：東京ドームシティ Gallery AaMo（東京都文京区後楽1-3-61）

：東京ドームシティ Gallery AaMo（東京都文京区後楽1-3-61） 開催時間 ：平日11:00～20:00、土日祝10:00～19:00（入場は終了時間の30分前まで）

：平日11:00～20:00、土日祝10:00～19:00（入場は終了時間の30分前まで） 入場料 ：公式サイトでご確認ください

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