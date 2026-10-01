京都丹後鉄道を運行するWILLER TRAINSは、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とのコラボレーション企画「海の京都をふわゆらおさんぽ」を、2026年11月1日から2027年1月31日まで実施する。期間中は特別ラッピング列車の運行に加え、一日乗車券「シナモロール ふわゆらおさんぽ丹鉄パス」(大人2,000円・小児1,000円)の販売や、デジタルスタンプラリー、オリジナルグッズ販売などを展開する。

企画の中心となるのは、特別ラッピング列車「シナモロール ふわゆらおさんぽトレイン」。空を飛ぶことが好きなシナモロールと仲間たちが、「海の京都」エリアの観光名所を巡る様子を描いたオリジナルデザインを採用している。車体側面は「海の京都ゾーン」と「丹後の伝説ゾーン」で構成され、車内もシナモロール仕様となる。

特別ラッピング列車を期間限定で運行

ラッピング列車の運行期間は2026年11月1日から2027年1月31日まで。運行区間は京都丹後鉄道の宮舞線・宮豊線、西舞鶴駅から豊岡駅間となる。

運行情報は特設サイトで案内される。

「シナモロール ふわゆらおさんぽ丹鉄パス」を発売

また、丹鉄全線の普通列車・快速列車が1日乗り放題となる「シナモロール ふわゆらおさんぽ丹鉄パス」を販売する。

■「シナモロール ふわゆらおさんぽ丹鉄パス」概要

・発売期間：2026年11月1日～2027年1月31日

・価格：大人2,000円、小児1,000円

・発売枚数：限定3,000枚

・有効期限：発行日より1カ月

・発売場所：福知山駅、大江駅、西舞鶴駅、宮津駅、天橋立駅、豊岡駅など各駅窓口および丹鉄公式WEBサイト

・特典：オリジナルチケットケース＆ステッカー

なお、特急列車および「丹後あかまつ号」を利用する場合は別途料金が必要となる。

デジタルスタンプラリーを実施

購入者向け企画として、沿線各地を巡るデジタルスタンプラリーを開催する。

スタンプポイントは全15カ所。福知山駅、西舞鶴駅、宮津駅、天橋立駅、網野駅、久美浜駅などの主要駅に加え、天橋立ビューランド、傘松公園、丹後王国、福知山鉄道館フクレル、向井酒造など沿線観光施設にも設置される。

5カ所以上のスタンプを集めた参加者には、オリジナル景品をプレゼントする。景品は「シナモロール ふわゆらおさんぽ丹鉄パス」1枚につき1個まで。

オリジナルコースターやグッズも展開

期間中、「114km Cafe by Umi no Kyoto」および観光列車「丹後あかまつ号・丹後あおまつ号」でドリンクを購入した利用者に、シナモロールデザインのオリジナルコースターを配布する。

配布期間は2026年11月1日から2027年1月31日までで、なくなり次第終了となる。

また、コラボ用描き下ろしデザインを使用したオリジナルグッズも販売。アクリル駅名バッジや缶バッジなどをラインアップする。

グッズ販売スケジュール

・先行販売：11月1日 10:00～15:00

・会場：宮津駅待合室「出発進行！たんてつこどもまつり」

・一般販売開始：11月2日 14:00～

・販売場所：宮津駅、天橋立駅、まいづる観光ステーション、福知山鉄道館フクレル、KISSUIEN Stay＆Food、公式オンラインショップ

企画期間中は、福知山駅、大江駅、西舞鶴駅、宮津駅、天橋立駅、与謝野駅、網野駅、久美浜駅などの主要駅や沿線観光地にシナモロールのキャラクターパネルを設置する。

設置場所の詳細は特設サイトで案内される。

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