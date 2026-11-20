三井不動産商業マネジメントは11月30日～12月25日、全国の三井ショッピングパーク ららぽーと19施設(門真を除く)とラゾーナ川崎プラザにて、「ドラえもん CHRISTMAS FOR YOU in LaLaport・LAZONA」を開催する。

ドラえもん CHRISTMAS FOR YOU in LaLaport・LAZONA

期間中は各施設にて、館内3カ所を巡り「フエルミラー」や「タイムふろしき」などのふしぎな仕掛けを楽しめる「～クリスマスパーティーを開こう！～ ひみつ道具スタンプラリー」を開催。スタンプラリーをコンプリートし、応募フォームのひみつの質問に回答した人の中から抽選で100名に、対象施設限定で使える三井ショッピングパークポイント500ポイントをプレゼントする。

～クリスマスパーティーを開こう！～ ひみつ道具スタンプラリー

ドラえもんやドラミをデザインした土台に好きな文字パーツを組み合わせ、自分だけの「おなまえキーホルダー」を作れるワークショップも実施。このワークショップはららテラス川口でも行う。

『どこでもドア』を再現したフォトスポットも設置する。

どこでもドアフォトスポット

ららぽーと 立川立飛、愛知東郷、安城、甲子園、堺では、サンタ姿のドラえもんたちとの撮影会を開催。ららぽーと 立川立飛・安城・甲子園には、ひみつ道具「コエカタマリン」がモチーフの「ひみつ道具フォトスポット」が登場する。

サンタ姿のドラえもんたちがやってくる

ららぽーと TOKYO-BAY、新三郷、富士見、立川立飛、横浜、豊洲、甲子園、福岡には、ひみつ道具のオーナメントを飾った特別ツリーを設置。ららぽーと 新三郷、立川立飛、海老名、豊洲、愛知東郷、ららテラス川口には、等身大ドラえもんの展示も実施する。

期間中はドラえもんグッズが当たるXやInstagramでのSNSキャンペーンに加え、対象施設での税込5,000円以上の買い物や食事でオリジナルクッションや家電などの賞品が抽選で当たるプレゼントキャンペーンも同時開催する。

(ｃ)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK