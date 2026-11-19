ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、『ユニバーサル・クールジャパン 2027』の一環として、『美少女戦士セーラームーン』とのコラボレーションを2026年12月2日から2027年4月5日まで開催する。期間中はオリジナルフードや限定グッズを販売するほか、アトラクション『美少女戦士セーラームーン・ザ・ミラクル 4-D ～ムーン・パレス編 デラックス～』を実施する。

『美少女戦士セーラームーン』コラボレーション キービジュアル

ラインナップ

・セーラーガーディアンズ・ハートフィナンシェ

・スーパーセーラームーン・チュリトス ～ストロベリー味～

・ルナ・チュリトス ～ブルーベリーヨーグルト味～

・ユニバーサル・ハート・コンパクト

・キーチェーンセット

・Tシャツ

・Tシャツ ムーンシルエット(PINK)

・Tシャツ ムーンシルエット(NAVY)



・ショルダーストラップ付き巾着

・ポーチセット



『美少女戦士セーラームーン・ザ・ミラクル 4-D ～ムーン・パレス編 デラックス～』

アトラクションでは、月のパレスで開かれた舞踏会に招かれたゲストが、セーラームーンやセーラー戦士たちとともに強大な敵へ立ち向かうオリジナルストーリーを体験できる。3D映像と環境演出を組み合わせたシアター・ショー形式で展開される。

開催期間：2026年12月2日～2027年4月5日

開催場所：シネマ 4-D シアター

アトラクション形式：シアター・ショー

なお、ビバリーヒルズ・ブランジェリーでは「セーラーガーディアンズ・カフェプレート」をはじめ、「コズミックハートコンパクト・ストロベリーケーキ」「タキシード仮面・ティラミス」「スーパーセーラームーン＆セーラーちびムーン・ピーチクリームソーダ」などのコラボメニューも販売する。

※商品のデザイン、価格、販売店舗、販売方法、販売開始日などは変更となる場合がある。

※販売数には限りがあり、品切れとなる場合がある。

※イベント開催期間とグッズ販売期間は異なる場合がある。

(c)Naoko Takeuchi

(c)武内直子・PNP・東映アニメーション