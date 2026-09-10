Happyくじ「Sanrio characters PUNKS Party ～Halloween2026～」が、9月18日より全国のローソンにて順次発売される。価格は1回880円。

  • 「Sanrio characters PUNKS Party ～Halloween2026～」

    「Sanrio characters PUNKS Party ～Halloween2026～」

サンリオキャラたちの最新画像を一気に見る

黒を基調にした「パンクロック」デザイン

今年のハロウィンを彩るテーマは、黒を基調としたキュートな「パンクロック」。ロックな衣装に身を包んだサンリオキャラクターたちの、限定描き起こしデザインを使用したグッズがそろう。

ラインアップには、今年デビュー30周年を迎えたポムポムプリンをはじめ、シナモロール、ポチャッコ、ハローキティ、クロミなど、全10キャラクターが登場。

A賞は、チェーンやスタッズを思わせるシルバーのアクセントを取り入れた「フィギュア」。全10種から展開される。そのほか、持ち歩きに便利な「チェーンポーチ」、コーディネートのアクセントにもなる「バンダナ」、身だしなみを整える際に活躍する「スタンドミラー」など、日常使いしやすいアイテムが用意されている。

ハローキティとクロミの約40cmぬいぐるみも

特賞には「BIG! ハローキティ ぬいぐるみ」、LAST賞には「BIG! クロミ ぬいぐるみ」が登場。いずれも全高約40cmの存在感あるサイズとなっている。

景品ラインアップ

特賞：BIG! ハローキティ ぬいぐるみ（全1種）

  • 特賞：BIG! ハローキティ ぬいぐるみ

    特賞：BIG! ハローキティ ぬいぐるみ

A賞：フィギュア（全10種）

  • A賞：フィギュア

    A賞：フィギュア

B賞：ぬいぐるみチャーム（全5種）

  • B賞：ぬいぐるみチャーム

    B賞：ぬいぐるみチャーム

C賞：チェーンポーチ（全4種）

  • C賞：チェーンポーチ

    C賞：チェーンポーチ

D賞：ピンチャーム（全5種）

  • D賞：ピンチャーム

    D賞：ピンチャーム

E賞：バンダナ（全5種）

  • E賞：バンダナ

    E賞：バンダナ

F賞：スタンドミラー（全5種）

  • F賞：スタンドミラー

    F賞：スタンドミラー

G賞：ラバーコインケース（全5種）

  • G賞：ラバーコインケース

    G賞：ラバーコインケース

H賞：缶バッジセット（全5種）

  • H賞：缶バッジセット

    H賞：缶バッジセット

I賞：アクリルキーホルダー（全10種）

  • I賞：アクリルキーホルダー

    I賞：アクリルキーホルダー

J賞：ミニファイル付きステッカーSET（全5種）

  • J賞：ミニファイル付きステッカーSET

    J賞：ミニファイル付きステッカーSET

LAST賞：BIG! クロミ ぬいぐるみ（全1種）

  • LAST賞：BIG! クロミ ぬいぐるみ

    LAST賞：BIG! クロミ ぬいぐるみ

Happyくじ『Sanrio characters PUNKS Party ～Halloween2026～』は9月18日より順次発売。店舗によって発売日や販売開始時間が異なる場合があり、商品はなくなり次第終了となる。

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