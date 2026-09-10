Happyくじ「Sanrio characters PUNKS Party ～Halloween2026～」が、9月18日より全国のローソンにて順次発売される。価格は1回880円。
黒を基調にした「パンクロック」デザイン
今年のハロウィンを彩るテーマは、黒を基調としたキュートな「パンクロック」。ロックな衣装に身を包んだサンリオキャラクターたちの、限定描き起こしデザインを使用したグッズがそろう。
ラインアップには、今年デビュー30周年を迎えたポムポムプリンをはじめ、シナモロール、ポチャッコ、ハローキティ、クロミなど、全10キャラクターが登場。
A賞は、チェーンやスタッズを思わせるシルバーのアクセントを取り入れた「フィギュア」。全10種から展開される。そのほか、持ち歩きに便利な「チェーンポーチ」、コーディネートのアクセントにもなる「バンダナ」、身だしなみを整える際に活躍する「スタンドミラー」など、日常使いしやすいアイテムが用意されている。
ハローキティとクロミの約40cmぬいぐるみも
特賞には「BIG! ハローキティ ぬいぐるみ」、LAST賞には「BIG! クロミ ぬいぐるみ」が登場。いずれも全高約40cmの存在感あるサイズとなっている。
景品ラインアップ
特賞：BIG! ハローキティ ぬいぐるみ（全1種）
A賞：フィギュア（全10種）
B賞：ぬいぐるみチャーム（全5種）
C賞：チェーンポーチ（全4種）
D賞：ピンチャーム（全5種）
E賞：バンダナ（全5種）
F賞：スタンドミラー（全5種）
G賞：ラバーコインケース（全5種）
H賞：缶バッジセット（全5種）
I賞：アクリルキーホルダー（全10種）
J賞：ミニファイル付きステッカーSET（全5種）
LAST賞：BIG! クロミ ぬいぐるみ（全1種）
Happyくじ『Sanrio characters PUNKS Party ～Halloween2026～』は9月18日より順次発売。店舗によって発売日や販売開始時間が異なる場合があり、商品はなくなり次第終了となる。
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