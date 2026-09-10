Happyくじ「Sanrio characters PUNKS Party ～Halloween2026～」が、9月18日より全国のローソンにて順次発売される。価格は1回880円。

「Sanrio characters PUNKS Party ～Halloween2026～」

サンリオキャラたちの最新画像を一気に見る

黒を基調にした「パンクロック」デザイン

今年のハロウィンを彩るテーマは、黒を基調としたキュートな「パンクロック」。ロックな衣装に身を包んだサンリオキャラクターたちの、限定描き起こしデザインを使用したグッズがそろう。

ラインアップには、今年デビュー30周年を迎えたポムポムプリンをはじめ、シナモロール、ポチャッコ、ハローキティ、クロミなど、全10キャラクターが登場。

A賞は、チェーンやスタッズを思わせるシルバーのアクセントを取り入れた「フィギュア」。全10種から展開される。そのほか、持ち歩きに便利な「チェーンポーチ」、コーディネートのアクセントにもなる「バンダナ」、身だしなみを整える際に活躍する「スタンドミラー」など、日常使いしやすいアイテムが用意されている。

ハローキティとクロミの約40cmぬいぐるみも

特賞には「BIG! ハローキティ ぬいぐるみ」、LAST賞には「BIG! クロミ ぬいぐるみ」が登場。いずれも全高約40cmの存在感あるサイズとなっている。

景品ラインアップ

特賞：BIG! ハローキティ ぬいぐるみ（全1種）

特賞：BIG! ハローキティ ぬいぐるみ

A賞：フィギュア（全10種）

B賞：ぬいぐるみチャーム（全5種）

C賞：チェーンポーチ（全4種）

D賞：ピンチャーム（全5種）

E賞：バンダナ（全5種）

F賞：スタンドミラー（全5種）

G賞：ラバーコインケース（全5種）

H賞：缶バッジセット（全5種）

I賞：アクリルキーホルダー（全10種）

J賞：ミニファイル付きステッカーSET（全5種）

LAST賞：BIG! クロミ ぬいぐるみ（全1種）

LAST賞：BIG! クロミ ぬいぐるみ

Happyくじ『Sanrio characters PUNKS Party ～Halloween2026～』は9月18日より順次発売。店舗によって発売日や販売開始時間が異なる場合があり、商品はなくなり次第終了となる。

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