プロゴルファーの河本結選手とサンリオが松山市長を表敬訪問し、2026年シーズンの競技成績に応じてサンリオ商品を寄贈するパートナーシップについて報告した。寄贈品は松山市内の児童館イベントなどを通じて子どもたちに届けられる。

成績に応じた寄贈で、松山の子どもたちに笑顔を

本パートナーシップの対象は、河本選手が2026年シーズンに国内外で出場するプロゴルフ競技大会。バーディーやイーグルなどの成績に応じてサンリオ商品を寄贈し、松山市内の児童館イベントなどを通じて子どもたちに届ける。河本選手がファンサービスで使用しているオリジナルタオルも、寄贈品に詰め合わせるという。

サンリオの経営戦略本部コーポレートブランディング部シニアマネージャー・鶴谷哲司氏は、河本選手が子どもたちのために活動する姿を見て、同社の「ハローキティを通じて子どもたちに笑顔を届けたい」という思いと重なったと説明。同社の企業理念「みんななかよく」のもと、一人でも多くの子どもたちに笑顔を届けたいと話した。

河本選手も、サンリオと一緒に地元へ貢献できることを「とてもうれしく思います」とコメント。バーディーを重ねることでグッズが松山の子どもたちに届くことは、「自身にとっても頑張る力になる」とし、「少しでもいいプレーができるよう練習に励み、自分のプレーが多くの子どもたちの笑顔につながるよう頑張りたい」と意気込んだ。

地元の松山に戻るのは年末年始以来だという河本選手。今回はゆっくり過ごす時間は限られるものの、実家にも寄る予定だと話し、「方言が聞こえてくると、地元に帰ってきたなと思います」と笑顔を見せた。

また野志市長は、地元の子どもたちがグッズを受け取ることで河本選手を応援する気持ちを持ったり、サンリオをより身近に感じたりすることへの期待を述べた。また、子どもたちの応援が選手の支えにもなるとして、地元で開催される大会にも足を運んでほしいと呼びかけた。

キティちゃんに会うと笑顔に

当時はサンリオのキャラクター・ハローキティも登場。キティと会うのは今回で2回目という河本選手。「今日はまた違った姿で、とてもかわいい」と話し、「小さな子どもでも、私でも、おじいちゃんやおばあちゃんでも、キティちゃんに会うと笑顔になりますね」と喜ぶ様子を見せた。

今回のグッズにペンとノートが含まれていることから、子どもたちには夢や目標を書き、なりたい自分に近づくために活用してほしいという。「これからの未来を担う子どもたちに何かを届けられるのはうれしいです。自分がいいプレーをすればするほど多くの笑顔につながると思うと、大会でも集中してプレーできます」とコメント。

最後に、11月19日から松山にて開催される「第45回記念 大王製紙エリエールレディスオープン」に向けて、「本当にこの大会は一番勝ちたい大会でもあるので、今年は何年でも優勝を地元のみなさんに届けられるように精杯頑張りたいと思います」と意気込みを語った。

(c) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. CB260638