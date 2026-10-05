ロッテのチョコレートブランド「プレミアムガーナ」と、今年10月にTVアニメシリーズ25周年を迎えた『新テニスの王子様』のコラボレーション企画が10月5日よりスタートする。コラボキャラクターには氷帝学園中等部部長・跡部景吾様を起用。描き下ろしビジュアルの公開に加え、10月5日からの東武東上線池袋駅での広告展開や、コラボグッズが当たるプレゼントキャンペーンを実施する。

描き下ろしの“プレミアムな跡部様”が登場

今回の企画に登場するのは、『新テニスの王子様』において、類まれなるカリスマ性と実力で200人のテニス部員の頂点に立つ氷帝学園中等部テニス部部長・跡部景吾様。『テニスの王子様』シリーズのバレンタイン企画では、6万個以上のチョコレートが贈られたことでも知られる、チョコレートにゆかりの深い存在だ。

今回のコラボのために、オリジナル描き下ろしビジュアルを制作。プレミアムガーナの上質な世界観にふさわしい、白を基調とした豪華な衣装を身にまとった跡部様を描いている。金色の肩章や装飾があしらわれた気品あふれるデザインで、4種類のポーズが用意された。キャンペーンでは、描き下ろしデザイン4種、セリフ20種を掛け合わせたビジュアルが展開される。

跡部様のプレミアムなのご感想コメント全20種

全フレーバー共通

おや… 俺様の好きなプレミアムじゃねーの

その口で確かめてみな

濃厚ショコラ

ほうらとろけろ

濃厚なる王国(キングダム)

濃厚な味の移ろいについて来な

ナッツショコラ

俺様のためにナッツは深煎りだぜ

こいつ、カリッといい音出しやがる

一粒の中にいくつもの層があるとはな

濃厚生チョコレート＜芳醇カカオ＞

繊細なのに濃厚…フッおもしれー

生チョコの口どけに酔いな

重厚なカカオで満たされる

濃厚生チョコレート＜芳醇ミルク＞

まさかこんなにとろけるとは思わなかったぜ

生チョコを感じろ

コク深きミルク…芳醇という名に偽りなし…か

ダークミルク

カカオとミルクなかなかいいコンビだ

さあ…芳醇で濃厚なショータイムの始まりだ!!

…ただの板チョコ？この板チョコは特別だぜ

キャラメルミルク

この複雑なる深みと上品さやるじゃねーのよ

キャラメル、ミルク、こんなにも味わいが変化するとはな…!

この板チョコの厚み…プレミアムだ

東武東上線池袋駅を跡部様がジャック

跡部様の誕生日翌日の10月5日から10月11日までの7日間限定で、東武東上線池袋駅中央フラッグにて交通広告を展開する。描き下ろしビジュアルとともに、跡部様による「プレミアムガーナ」のコメントを掲出。期間中はSNSや特設サイトでも同ビジュアルを公開する予定だ。

※駅係員及び周辺施設へのお問い合わせはご遠慮ください

オリジナルグッズが当たるキャンペーンも実施

「プレミアムガーナ」×『新テニスの王子様』コラボ企画では、抽選で300人にコラボグッズが当たるキャンペーンを実施する。

応募期間

10月5日から10月12日23時59分まで

応募方法

「プレミアムガーナ」を2個以上購入し、対象商品を購入したレシート画像を特設サイトの応募フォームからアップロードすることで応募できる。

賞品(※各画像はイメージ)

A賞：プレミアムガーナが置けるオリジナルアクスタ(100名)

B賞：オリジナルクリアファイルA(100名)

C賞：オリジナルクリアファイルB(100名)

対象商品

プレミアムガーナ 濃厚ショコラ

プレミアムガーナ 濃厚ショコラ

プレミアムガーナ ナッツショコラ＜キャンディングヘーゼルナッツ＞

プレミアムガーナ ダークミルク

プレミアムガーナ キャラメルミルク

プレミアムガーナ 濃厚生チョコレート＜芳醇カカオ

プレミアムガーナ 濃厚生チョコレート＜芳醇ミルク＞

プレミアムガーナ ティーショコラ＜芳醇アールグレイ＞

プレミアムガーナ フルーツショコラ＜濃熟ブラッドオレンジ＞

(C) 許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・新テニスの王子様プロジェクト