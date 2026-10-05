ロッテのチョコレートブランド「プレミアムガーナ」と、今年10月にTVアニメシリーズ25周年を迎えた『新テニスの王子様』のコラボレーション企画が10月5日よりスタートする。コラボキャラクターには氷帝学園中等部部長・跡部景吾様を起用。描き下ろしビジュアルの公開に加え、10月5日からの東武東上線池袋駅での広告展開や、コラボグッズが当たるプレゼントキャンペーンを実施する。

描き下ろしの“プレミアムな跡部様”が登場

今回の企画に登場するのは、『新テニスの王子様』において、類まれなるカリスマ性と実力で200人のテニス部員の頂点に立つ氷帝学園中等部テニス部部長・跡部景吾様。『テニスの王子様』シリーズのバレンタイン企画では、6万個以上のチョコレートが贈られたことでも知られる、チョコレートにゆかりの深い存在だ。

  • 「プレミアムガーナ全体」指先で一粒のチョコレートをつまみ上げ、ウインクで魅了する一枚。プレミアムガーナの贅沢な世界観を、跡部様ならではの気品で体現

    「プレミアムガーナ全体」指先で一粒のチョコレートをつまみ上げ、ウインクで魅了する一枚。プレミアムガーナの贅沢な世界観を、跡部様ならではの気品で体現

今回のコラボのために、オリジナル描き下ろしビジュアルを制作。プレミアムガーナの上質な世界観にふさわしい、白を基調とした豪華な衣装を身にまとった跡部様を描いている。金色の肩章や装飾があしらわれた気品あふれるデザインで、4種類のポーズが用意された。キャンペーンでは、描き下ろしデザイン4種、セリフ20種を掛け合わせたビジュアルが展開される。

  • 「濃厚ショコラ」奥深く濃厚なチョコレートの世界へエスコートしてくれるような、エレガントで爽やかな微笑み。跡部様持ち前のカリスマ性を体現

    「濃厚ショコラ」奥深く濃厚なチョコレートの世界へエスコートしてくれるような、エレガントで爽やかな微笑み。跡部様持ち前のカリスマ性を体現

  • 「濃厚生チョコレート＜芳醇カカオ＞」四角い生チョコを優雅に掲げ、堂々たる佇まい。繊細かつ濃厚な商品のクオリティを、そのポーズ一つで表現したビジュアル

    「濃厚生チョコレート＜芳醇カカオ＞」四角い生チョコを優雅に掲げ、堂々たる佇まい。繊細かつ濃厚な商品のクオリティを、そのポーズ一つで表現したビジュアル

  • 「ナッツショコラ」深く腰を掛けて頬に手を添える、リラックスしつつも貫禄のあるポーズ。プレミアムガーナがもたらす優雅なご褒美タイムを彷彿とさせるビジュアル

    「ナッツショコラ」深く腰を掛けて頬に手を添える、リラックスしつつも貫禄のあるポーズ。プレミアムガーナがもたらす優雅なご褒美タイムを彷彿とさせるビジュアル

跡部様のプレミアムなのご感想コメント全20種

全フレーバー共通

  • おや… 俺様の好きなプレミアムじゃねーの
  • その口で確かめてみな

濃厚ショコラ

  • ほうらとろけろ
  • 濃厚なる王国(キングダム)
  • 濃厚な味の移ろいについて来な

ナッツショコラ

  • 俺様のためにナッツは深煎りだぜ
  • こいつ、カリッといい音出しやがる
  • 一粒の中にいくつもの層があるとはな

濃厚生チョコレート＜芳醇カカオ＞

  • 繊細なのに濃厚…フッおもしれー
  • 生チョコの口どけに酔いな
  • 重厚なカカオで満たされる

濃厚生チョコレート＜芳醇ミルク＞

  • まさかこんなにとろけるとは思わなかったぜ
  • 生チョコを感じろ
  • コク深きミルク…芳醇という名に偽りなし…か

ダークミルク

  • カカオとミルクなかなかいいコンビだ
  • さあ…芳醇で濃厚なショータイムの始まりだ!!
  • …ただの板チョコ？この板チョコは特別だぜ

キャラメルミルク

  • この複雑なる深みと上品さやるじゃねーのよ
  • キャラメル、ミルク、こんなにも味わいが変化するとはな…!
  • この板チョコの厚み…プレミアムだ

東武東上線池袋駅を跡部様がジャック

跡部様の誕生日翌日の10月5日から10月11日までの7日間限定で、東武東上線池袋駅中央フラッグにて交通広告を展開する。描き下ろしビジュアルとともに、跡部様による「プレミアムガーナ」のコメントを掲出。期間中はSNSや特設サイトでも同ビジュアルを公開する予定だ。

  • ＜イメージ＞交通広告

    ＜イメージ＞交通広告

※駅係員及び周辺施設へのお問い合わせはご遠慮ください

オリジナルグッズが当たるキャンペーンも実施

「プレミアムガーナ」×『新テニスの王子様』コラボ企画では、抽選で300人にコラボグッズが当たるキャンペーンを実施する。

応募期間

10月5日から10月12日23時59分まで

応募方法

「プレミアムガーナ」を2個以上購入し、対象商品を購入したレシート画像を特設サイトの応募フォームからアップロードすることで応募できる。

賞品(※各画像はイメージ)

  • A賞：プレミアムガーナが置けるオリジナルアクスタ(100名)
  • B賞：オリジナルクリアファイルA(100名)
  • C賞：オリジナルクリアファイルB(100名)
  • ＜イメージ＞オリジナルアクスタ

    ＜イメージ＞オリジナルアクスタ

  • ＜イメージ＞オリジナルクリアファイルA

    ＜イメージ＞オリジナルクリアファイルA

  • ＜イメージ＞オリジナルクリアファイルB

    ＜イメージ＞オリジナルクリアファイルB

  • ＜イメージ＞オリジナルクリアファイル裏面

    ＜イメージ＞オリジナルクリアファイル裏面

対象商品

  • プレミアムガーナ　濃厚ショコラ

    プレミアムガーナ　濃厚ショコラ

  • プレミアムガーナ　濃厚ショコラ
  • プレミアムガーナ　ナッツショコラ＜キャンディングヘーゼルナッツ＞
  • プレミアムガーナ　ダークミルク
  • プレミアムガーナ　キャラメルミルク
  • プレミアムガーナ　濃厚生チョコレート＜芳醇カカオ
  • プレミアムガーナ　濃厚生チョコレート＜芳醇ミルク＞
  • プレミアムガーナ　ティーショコラ＜芳醇アールグレイ＞
  • プレミアムガーナ　フルーツショコラ＜濃熟ブラッドオレンジ＞

(C) 許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・新テニスの王子様プロジェクト