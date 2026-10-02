アニメ『おしりたんてい』公式Xアカウント(@o_tantei)は、「10月から新しいお話がスタート!」と告知。NHK Eテレにて、10月3日午前9時00分より放送の第132話「ププッ ヤングダンディ たい いせきあらし」から、アラチン役のキャストを中村悠一がつとめることを解禁した。

いせきあらしの「アラチン」の声を担当するのは中村悠一。また、ターバン風の帽子を身に着けたアラチンの姿がお披露目された。発表に合わせて中村からのコメントも公開されている。

アラチン役：中村悠一 コメント

みなさんどうも!

アラチン役の中村です!

本作はどのキャラクターネームも想像を掻き立てる作りをしていますね!

考察のし甲斐がありますが、あまり深くまで潜っては帰ってこれなくなっちゃいます!

なので気楽な感じで作品を楽しんでくださいね〜!

SNSでは「おしりたんてい攻めにいっててイイぞ〜」「許していいんですか??? 許された『チン』ですか」「おぼっちゃまくんよりギリギリを攻めてくるおしりたんてい。いいわー」とツッコミの声が続々。投稿は約411万回表示、約1.8万件のいいね、約7,900件のリポストを記録しており(10月2日時点)、新シリーズへの期待が高まっている。