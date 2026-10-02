アニメ『おしりたんてい』公式Xアカウント(@o_tantei)は、「10月から新しいお話がスタート!」と告知。NHK Eテレにて、10月3日午前9時00分より放送の第132話「ププッ ヤングダンディ たい いせきあらし」から、アラチン役のキャストを中村悠一がつとめることを解禁した。
✨あす10/3(土)から新作スタート✨— おしりたんてい【公式】 (@o_tantei) October 2, 2026
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新キャスト🍑
アラチン役 #中村悠一 解禁‼️
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明日放送の
第132話「ププッ ヤングダンディ たい いせきあらし」より
いせきあらしの #アラチン が登場🗡️
コメントも到着↓https://t.co/nV1ZJcWJcQ
明日の放送を見逃すな🥰#おしりたんてい新作 pic.twitter.com/7MOp4Mtuzl
いせきあらしの「アラチン」の声を担当するのは中村悠一。また、ターバン風の帽子を身に着けたアラチンの姿がお披露目された。発表に合わせて中村からのコメントも公開されている。
アラチン役：中村悠一 コメント
みなさんどうも!
アラチン役の中村です!
本作はどのキャラクターネームも想像を掻き立てる作りをしていますね!
考察のし甲斐がありますが、あまり深くまで潜っては帰ってこれなくなっちゃいます!
なので気楽な感じで作品を楽しんでくださいね〜!
SNSでは「おしりたんてい攻めにいっててイイぞ〜」「許していいんですか??? 許された『チン』ですか」「おぼっちゃまくんよりギリギリを攻めてくるおしりたんてい。いいわー」とツッコミの声が続々。投稿は約411万回表示、約1.8万件のいいね、約7,900件のリポストを記録しており(10月2日時点)、新シリーズへの期待が高まっている。